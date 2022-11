El sospechoso del tiroteo en Walmart compró la arma horas antes de la massacre

CHESAPEAKE, Virginia, EE.UU. (AP) — El supervisor de Walmart que disparó y mató a seis compañeros de trabajo en Virginia dejó lo que llamó una “nota de muerte” en su teléfono en la que se disculpaba por lo que estaba a punto de hacer y al mismo tiempo culpaba a los demás por burlarse de él. .

“Lo siento a todos, pero no planeé esto, prometo que las cosas simplemente encajaron como si Satanás me dirigiera”, escribió Andre Bing en una nota que dejó en su teléfono, dijo el viernes la policía de Chesapeake.

La policía también dijo que el arma, una pistola de 9 mm, se compró legalmente la mañana del tiroteo y que Bing no tenía antecedentes penales.

La nota fue redactada ligeramente para eliminar los nombres de personas específicas que mencionó.

Afirmó que fue “acosado por idiotas con poca inteligencia y falta de sabiduría” y dijo que la percepción de que su teléfono fue pirateado lo llevó al límite.

Escribió: “Mi único deseo hubiera sido empezar de cero y que mis padres hubieran prestado más atención a mi déficit social”. Bing murió en la escena de una aparente herida de bala autoinfligida.

Los compañeros de trabajo de Bing que sobrevivieron al tiroteo dijeron que era difícil y conocido por ser hostil con los empleados. Un sobreviviente dijo que Bing parecía apuntar a las personas y disparó a algunas víctimas después de que ya habían sido alcanzadas y parecían estar muertas, dijo un testigo que estaba presente cuando comenzó el tiroteo.

Jessica Wilczewski dijo que los trabajadores estaban reunidos en la sala de descanso de una tienda para comenzar su turno nocturno el martes por la noche cuando Bing, líder del equipo, entró y abrió fuego con una pistola. Mientras que otro testigo describió a Bing disparando salvajemente, Wilczewski dijo que lo observó apuntar a ciertas personas.

“Por la forma en que estaba actuando, iba a cazar”, dijo Wilczewski a The Associated Press el jueves. “La forma en que miraba las caras de las personas y la forma en que hizo lo que hizo, estaba eligiendo a las personas”.

Ella dijo que lo vio disparar a personas que ya estaban en el suelo.

“Lo que sí sé es que se aseguró de que quien quería muerto, estaba muerto”, dijo. “Regresó y disparó a cadáveres que ya estaban muertos. Asegurarse.”

Wilczewski dijo que solo había trabajado en la tienda durante cinco días y no sabía con quién Bing se llevaba bien o tenía problemas. Ella dijo que ser una nueva empleada puede haber sido la razón por la que se salvó.

Ella dijo que después de que comenzó el tiroteo, un compañero de trabajo sentado a su lado la empujó debajo de la mesa para esconderse. Ella dijo que en un momento, Bing le dijo que saliera de debajo de la mesa. Pero cuando vio quién era ella, le dijo: “Jessie, vete a casa”. Ella dijo que se levantó lentamente y luego salió corriendo de la tienda.

Antiguos compañeros de trabajo y residentes de Chesapeake, una ciudad de unas 250.000 personas cerca de la costa de Virginia, han estado luchando para entender el alboroto.

Algunos de los que trabajaron con Bing, de 31 años, dijeron que tenía la reputación de ser un supervisor agresivo, si no hostil, que una vez admitió tener “problemas de ira”. Pero también podía hacer reír a la gente y parecía estar lidiando con el estrés típico en el trabajo que muchas personas soportan.

“No creo que tuviera mucha gente a la que recurrir en su vida personal”, dijo Nathan Sinclair, quien trabajó en Walmart durante casi un año antes de irse a principios de este mes.

Durante las charlas entre compañeros de trabajo, “diríamos como ‘el trabajo está consumiendo mi vida’. Y (Bing) diría, ‘Sí, de todos modos no tengo una vida social’”, recordó Sinclair el jueves.

Sinclair dijo que él y Bing no se llevaban bien. Bing era conocido por ser “verbalmente hostil” con los empleados y no era particularmente querido, dijo Sinclair. Pero hubo momentos en que se burlaron de Bing y no necesariamente lo trataron de manera justa.

“No se sabe lo que podría haber estado pensando. … Nunca se sabe si alguien realmente no tiene ningún tipo de grupo de apoyo”, dijo Sinclair.

En general, Bing le parecía bastante normal a Janice Strausburg, quien lo conocía por haber trabajado en Walmart durante 13 años antes de irse en junio.

Bing podría ser “gruñón”, pero también podría ser “plácido”, dijo. Hizo reír a la gente y le dijo a Strausburg que le gustaba bailar. Cuando ella lo invitó a la iglesia, él se negó pero mencionó que su madre había sido predicadora.

Strausburg pensó que el mal humor de Bing se debía al estrés que conlleva cualquier trabajo. También le dijo una vez que había “tenido problemas de ira” y se quejó de que iba a “meter en problemas a los gerentes”.

Ella nunca esperó esto.

“Creo que tenía problemas mentales”, dijo Strausburg el jueves. “¿Qué más podría ser?”

La violencia del martes por la noche en Chesapeake fue el segundo tiroteo masivo de alto perfil del país en cuatro días.

La policía ha identificado a las víctimas como Brian Pendleton, de 38 años; Kellie Pyle, 52; Lorenzo Gamble, 43; y Randy Blevins, de 70 años, todos de Chesapeake; y Tyneka Johnson, de 22 años, de cerca de Portsmouth. Entre los muertos también se encontraba un niño de 16 años cuyo nombre se ocultó debido a su edad, dijo la policía.

Un portavoz de Walmart confirmó en un correo electrónico que todas las víctimas trabajaban para la empresa.

Otra empleada de Walmart, Briana Tyler, dijo que Bing pareció disparar al azar.

“Estaba disparando por toda la habitación. No importaba a quién golpeara”, dijo Tyler a la AP el miércoles.

Seis personas también resultaron heridas en el tiroteo, que ocurrió poco después de las 10 p.m. mientras los compradores se abastecían antes de las vacaciones de Acción de Gracias. La policía dijo que cree que unas 50 personas estaban en la tienda en ese momento.

Bing fue identificado como un líder de equipo nocturno que había sido empleado de Walmart desde 2010. La policía dijo que tenía una pistola y varias revistas de municiones.

Tyler dijo que el equipo de almacenamiento nocturno de 15 a 20 personas acababa de reunirse en la sala de descanso para repasar el plan de la mañana. Otro líder del equipo había comenzado a hablar cuando Bing entró en la habitación y abrió fuego, dijeron Tyler y Wiczewski.

Tyler, quien comenzó a trabajar en Walmart hace dos meses y había trabajado con Bing solo una noche antes, dijo que nunca tuvo un encuentro negativo con él, pero otros le dijeron que él era “el gerente a tener en cuenta”. Ella dijo que Bing tenía un historial de escribir a la gente sin ninguna razón.

El ataque fue el segundo tiroteo importante en Virginia este mes. Tres jugadores de fútbol americano de la Universidad de Virginia recibieron disparos mortales en un autobús el 13 de noviembre cuando regresaban de una excursión. Otros dos estudiantes resultaron heridos.

El tiroteo en Walmart también se produce días después de que una persona abriera fuego en un club nocturno gay en Colorado Springs, Colorado, matando a cinco e hiriendo a 17. El tiroteo del martes por la noche trajo recuerdos de otro ataque en un Walmart en 2019, cuando un hombre armado mató a 23 en una tienda. en El Paso, Texas.

Wilczewski, quien sobrevivió al tiroteo del martes en Virginia, dijo que intentó pero no pudo visitar un monumento conmemorativo en el estacionamiento de la tienda el miércoles.

“Escribí una carta y quería publicarla”, dijo. “Escribí a los que vi morir. Y dije que lamento no haber sido más fuerte. Lamento que no pudieras sentir mi toque. Pero no estabas solo.