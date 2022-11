EXATLON All Stars: todos los detalles del primer encuentro en la “competencia más feroz del planeta”

Tras culminar con éxito el EXATLON Estados Unidos, este 21 de noviembre se dio inicio a la esperada edición All Stars, donde 16 participantes estarán en búsqueda de la gloria y la oportunidad de convertirse en el campeón y la campeona con un codiciado trofeo, un título y un significativo premio de $200,000 cada uno.

Esta edición EXATLON All Stars comenzó antes de lo que pensábamos y es que tan pronto como se supo cuáles serían los 4 atletas de la edición Estados Unidos que pasarían a la siguiente etapa, se dio inicio a la competencia más feroz del planeta.

EXATLON All Stars: ¿Quiénes son los participantes en esta edición?

De la edición EXATLON Estados Unidos salieron triunfantes Jonny Magallón y Caterine Ibargüen del Team Famosos, y Azul Grantón y Yoridan Martínez del Team Contendientes. Y junto a ellos, se unen 12 grandes atletas para participar en el nuevo programa de Telemundo.

· Alondra González

· Francisco ‘El Maza’ Rodríguez

· Jeyvier J. Cintrón, campeón de la quinta temporada

· Chuy Almada

· J.C Herrera

· Viviana Michel

· El “Tarzán Boricua” Elías Tirado

· La eterna “Pantera” Denisse Novoa

· Ana Parra

· Kelvin Noe Rentería

· Yamilet Peña

· “La Rebelde” Valeria Sofía Rodríguez, campeona de la segunda temporada

Con nuevas historias, amistades y enemistades, retos y un jugoso premio, estos 16 atletas compiten entre sí para alcanzar el título de ganadores.

Esto fue lo más resaltante de la primera jornada del EXATLON All Stars

El encuentro entre los rojos y los azules en Exatlon All Stars fue realmente explosivo, con un renovado circuito de fuego en Villa Exatlon. Mientras tanto, los 12 atletas que recién están llegando no conocen La Villa, pero aun así lucharon con todas sus fuerzas por obtener el descanso y la comodidad que ofrece la residencia.

Los participantes del Team Contendientes resultaron ganadores de la villa Exatlon, por lo que realizaron un tour por la nueva vivienda. Las emociones no se hicieron esperar y es que los atletas se veían contentos y animados.

Por otra parte, el Team Famosos entraron a su nuevo campamento donde Caterine fue la encargada de presentarles el sitio que será su hogar durante estos primeros días de competencia.

Los azules celebraron el triunfo y reconocieron el trabajo de sus contrincantes, incluso Kelvin Noe Rentería enfatizó la rapidez de la ganadora de oro, Caterine, pero también comentó que, a pesar de sus habilidades, lograron emparejarla.

¿Los azules están inconformes con la derrota?

El campeón de la quinta temporada de EXATLON, Jeyvier Cintrón hizo saber su enojo por la pérdida de esta primera jornada, pero también resaltó que habría nuevas oportunidades para ganar y que se siente seguro de la destreza que tiene su compañera Caterine.

Por su parte, Chuy Almada no pudo ocultar su emoción por volver al programa y tener la oportunidad de participar en el Exatlon All Stars de Telemundo, manifestando sentirse honrado de volver a las arenas de la competencia más feroz del planeta. Aseguró que era un “fanático empedernido” de la competencia, pero también mencionó que se sentía triste por haber dejado a su hijo.

¿Dónde y a qué hora ver EXATLON All Stars?

¡Este duelo de atletas apenas comienza! No te pierdas el EXATLON All Stars por Telemundo, de lunes a viernes 7 pm/6C y domingos 8 pm/7C, donde disfrutarás de increíbles competencias entre participantes que no solo luchan por un premio sino por el reconocimiento de ser campeones.

Quizás podría interesarte:

Derechos de autor 2022 WKTB. Reservados todos los derechos.