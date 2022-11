¡Un alivio para Argentina! Leo Messi está bien y jugará en el partido de Argentina vs Arabia Saudita

El histórico goleador argentino, Leo Messi, se encuentra en perfecto estado de salud. De más está decir que ha sido un gran alivio para la selección y los fanáticos saber que estará participando activamente en el partido del martes: Argentina vs Arabia Saudita.

El cuerpo técnico y dirección de la Selección de fútbol de Argentina, encabezado por Lionel Scaloni, informó que están cuidando de no cargar entrenamientos pesados o en exceso al jugador para que no sufra ningún problema muscular. Por tanto, Messi no entrenará con balón ni viernes, ni sábado.

¿Por qué se pensaba que Messi no podría jugar el partido Argentina vs Arabia Saudita?

El pasado sábado, Messi salió 10 minutos tarde al campo de entrenamiento, ejercitándose en solitario y sin participación en los ejercicios con pelota. Desde entonces, comenzaron los rumores que involucraban una “lesión”, y que, quizás el delantero del equipo no podría jugar en el partido del martes. Sin embargo, Messi está bien, la selección y los fanáticos ahora están más tranquilos.

“Me siento muy bien físicamente. Llego en un gran momento tanto en lo personal como en lo físico y no tengo ningún problema. Escuché que entrené diferenciado por un golpe y precaución, pero nada raro”, informó Messi en una conferencia de prensa.

Antes del Mundial Qatar 2022, Leo Messi recientemente había estado jugando su último partido de LaLiga con el PSG, el domingo 13 de noviembre antes de reunirse con la Selección de fútbol de Argentina, y luego, jugó todo el partido en el amistoso del miércoles 16 con Emiratos Árabes, donde triunfó la Albiceleste 5-0.

Esta sobrecarga de juegos y poco descanso hizo pensar a los fanáticos que el máximo goleador no podría participar en el partido Argentina vs Arabia Saudita.

Pero, en el último entrenamiento antes del juego se pudo observar a Messi ejercitándose con normalidad junto a sus compañeros e incluso pateó el balón por primera vez en Doha.

¿Qué pasó con la inflamación en el tobillo de Messi?

El entrenamiento de la Selección de Argentina en Qatar se hizo viral por una imagen captada por cámaras de televisión: el tobillo de Messi se veía muy inflamado. Rápidamente se crearon rumores de una lesión en el delantero de la ‘Albiceleste’.

Pero, estos rumores se disiparon cuando personas cercanas al jugador aclararon que la imagen no era indicativa de una lesión. La explicación es que el tobillo de Messi sufrió una lesión hace años y desde entonces, presenta un bulto que no le causa molestia ni dolor al momento de jugar e incluso reduce su inflamación rápidamente.

De hecho, en el último entrenamiento de la Albiceleste, se vio al jugador desenvolverse sin ningún problema y más allá de eso, el delantero no presenta ningún inconveniente para participar en el juego Argentina vs Arabia Saudita del Mundial Qatar 2022.

