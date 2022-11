¿Por qué la selección de Inglaterra no usó el brazalete arcoíris? La FIFA y Qatar amenazaron con sanciones disciplinarias

El miedo a las posibles sanciones disciplinarias por parte del árbitro ha hecho que Inglaterra se desprenda del brazalete antidiscriminación que iba a llevar el capitán Harry Kane, hoy en su partido inaugural en la Copa del Mundo contra Irán.

Gales también anunció que no llevaría el brazalete arcoíris por la amenaza de sanción en el terreno de juego.

Un comunicado conjunto de siete países europeos que se habían unido a la campaña “One Love” confirmó que el brazalete One Love ya no se llevará por temor a que se les saque una tarjeta amarilla a los capitanes de los equipos. La FIFA se había comprometido a imponer sanciones a quienes infringieran las normas.

El comunicado decía: “La FIFA ha sido muy clara al decir que impondrá sanciones deportivas si nuestros capitanes llevan los brazaletes en el terreno de juego. Como federaciones nacionales, no podemos poner a nuestros jugadores en una situación en la que puedan enfrentarse a sanciones deportivas, por lo que hemos pedido a los capitanes de los equipos que no lleven el brazalete One Love en los partidos del mundial Qatar 2022″.

El brazalete One Love contiene los colores del arcoíris, asociados a la bandera del orgullo gay, y se había propuesto ser una fuerte declaración en Qatar, un país que criminaliza las relaciones entre personas del mismo sexo.

La decisión no fue bien recibida Twitter y los comentarios no se hicieron esperar

El comediante David Baddiel dijo: “La idea de que la FIFA diga a los árbitros que amonesten a los jugadores por llevar un brazalete arcoíris es ridícula incluso para la FIFA”.

De igual modo, el futbolista australiano, Jack Duncan, añadió: “La imagen de Harry Kane y Gareth Bale recibiendo una tarjeta amarilla por llevar un simple brazalete arcoíris en apoyo a las personas LGBTQ+ se convertiría en un icono y en un acto de protesta real. Si @EnglandFootball y @Cymru se echan atrás, demuestra que sólo querían las relaciones públicas y no eran serios en su solidaridad”.

Tambien, el periodista Matt Chorley afirmó: “Pregunta genuina: ¿qué pasaría si todos los jugadores de todos los equipos se pusieran el brazalete One Love? La FIFA no va a colapsar todo el torneo, ¿verdad?”.

La FIFA por otro lado, anunció el sábado sus propios planes de crear un brazalete para destacar una serie de campañas sociales en cada fase del torneo.

Estaba previsto que el tema de los cuartos de final fuera “No a la discriminación”, pero, el organismo rector del fútbol mundial confirmó el lunes, a los pocos segundos de la publicación conjunta de las asociaciones, que se había adelantado.

En este sentido, la FIFA expresó: “En las competiciones finales de copa mundial la FIFA 2022, el capitán de cada equipo debe llevar el brazalete de capitán proporcionado por la FIFA”.

El comunicado añadía: “La FIFA es una organización inclusiva que quiere poner el fútbol en beneficio de la sociedad apoyando causas buenas y legítimas, pero tiene que hacerlo dentro del marco del reglamento de la competición, que es conocido por todos”.

