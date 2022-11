Eugenio Derbez reaparece en video y cuenta detalles de su salud

(TELEMUNDO ATLANTA).- El querido actor mexicano Eugenio Derbez ha reaparecido en un video donde ofreció algunos detalles de su salud tras la fuerte caída que le dejó 17 fracturas en su hombro izquierdo, lo que lo mantuvo alejado de las cámaras durante varias semanas.

En Instagram, el también director de cine publicó un video el domingo donde contó que luego de la cirugía los médicos le dijeron que “nunca más” lograría levantar el brazo por completo, pero aseguró que buscará desafiarlos y continuará las terapias de rehabilitación hasta conseguirlo.

Por ahora, Eugenio Derbez afirmó que la evolución marcha bien, y de hecho ya ha recuperado parte de la movilidad en el brazo afectado. “Para haber tenido 17 fracturas, estoy muy bien. Los doctores me dijeron que no iba a poder levantar el brazo más allá del hombro, nunca más... y mi idea es desafiar a los doctores y lograrlo”, manifestó entusiasmado.

“Voy bien, todavía no puedo levantar el brazo, todavía no tengo mucha fuerza en la mano, pero ya la muevo bastante bien”, añadió. A su vez, mencionó que ya le retiraron el cabestrillo que tenía en el brazo y que desea retomar pronto todos los proyectos pendientes: “Regresando a la chamba, no al cien, pero ahí vamos”.

Durante la grabación, el comediante de 61 años también conversó con el arquero de la selección mexicana Guillermo ‘Memo’ Ochoa, con motivo de la inauguración del mundial de fútbol en Qatar.

Ambos platicaron sobre el papel del sistema VAR en la cita mundialista, la ausencia de bebidas alcohólicas en los estadios debido a las leyes de Qatar y recordaron vivencias de la selección mexicana en sus participaciones en el máximo torneo internacional de fútbol.

