Alerta ámbar emitida por un niño de 5 años secuestrado en Overton

SMITH COUNTY, Texas (NOTICIAS DEL ESTE DE TEXAS) - Se emitió una alerta AMBER para un niño de 5 años secuestrado de Overton.

El niño es Zachariah Sutton. La presunta sospechosa es Pamela Medlock. Fueron vistos por última vez en un Jeep Wrangler negro.

Según la Oficina del Sheriff del Condado de Smith, el despacho recibió un informe a las 3:00 a.m. de un niño desaparecido en 23405 FM 838 cerca de Overton. A la llegada de los diputados, descubrieron que Zacariah no estaba en este lugar. Los agentes descubrieron que el niño fue con un “amigo de la familia” aproximadamente a las 11 a.m. del Domingo para que pudiera comprarle un juguete para su cumpleaños. Zechariah y Medlock no han sido vistos desde entonces.

Zecharia Sutton tiene cabello negro, ojos marrones, mide 3 pies y 5 pulgadas de alto y pesa aproximadamente 60 libras. Fue visto por última vez vistiendo un mono gris con zapatos blancos y negros. La sospechosa, Pamela Medlock, fue vista por última vez con una chaqueta a cuadros y pantalones caqui.

Medlock no tiene una dirección permanente pero frecuenta las áreas de Overton y Kilgore. También frecuenta la tienda de conveniencia Valero en Overton. Ella conduce el Jeep Wrangler negro. El número de matrícula es RVZ5847.

Arp ISD anunció que Zechariah es un estudiante de prekínder en su escuela primaria. Emitieron el siguiente comunicado:

“Hemos alertado a toda la comunidad de nuestro distrito escolar para que esté atenta y estamos pidiendo oraciones por su recuperación segura y rápida”.

Si tiene alguna información, llame a la Oficina del Sheriff del Condado de Smith al 903-566-6600.

Copyright 2022 Noticias del Este de Texas via KLTV. Todos los derechos reservados.