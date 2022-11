Murió el cantante B. Smyth tras una fibrosis pulmonar

(TELEMUNDO ATLANTA).- B. Smyth, cantante de R&B mejor conocido por las canciones ‘Twerkaholic’ y ‘Ride Good’, murió a sus 30 años tras batallar contra una fibrosis pulmonar, según confirmó su familia.

En la descripción de un video publicado en el Instagram del cantante, su hermano mayor Denzil Smith indicó que el deceso ocurrió en la mañana del jueves por una “insuficiencia respiratoria después de una larga batalla contra la fibrosis pulmonar”.

“Solo estoy haciendo este video en nombre de mi familia y les pedimos en este momento en particular que respeten nuestros deseos de privacidad y aceptamos todo el amor y las condolencias en su nombre”, expresó Denzil en la publicación.

B. Smyth, cuyo nombre real era Brandon Smith, nació en Fort Lauderdale, Florida. Hace más de 10 años había comenzado su carrera interpretando ‘covers’ de canciones populares de Michael Jackson, Miguel y Rihanna en su página de YouTube. A partir de ahí, firmó con Motown Records y se conectó con Ne-Yo, su compañero estrella de R&B, detalló el diario Los Angeles Times.

En 2012, B. Smyth lanzó su primer sencillo ‘Leggo’, junto a Chainz. Un año después, lanzó su EP debut ‘The Florida Files’, que incluía seis pistas originales, entre esas ‘Win Win’, una colaboración con el rapero Future, acotó el referido medio.

‘Twerkaholic’, una de las canciones más populares del cantante, debutó en 2014 y ha acumulado 17 millones de reproducciones en YouTube hasta ahora. En los años siguientes, mencionó Los Angeles Times, B. Smith lanzó nueve sencillos, incluidos ‘Creep’ con Young Thug, ‘Love Killa’ y ‘Gold Wrappers’ con Rick Ross.

También publicó los álbumes ‘It’s Yours For The Summer’ en 2021 y ‘Unreleased...’ en abril. En la última semana de octubre, B. Smith volvió a recordar ‘Twerkaholic’ con el seguimiento de la nueva ‘Twerkaholic, Pt. 2′.

En la grabación donde se anunció el deceso, Denzil comentó que su hermano vio a la gente bailar la nueva canción en los videos que publicaban en las redes sociales mientras él recibía tratamiento en la unidad de cuidados intensivos. “Realmente le trajo una gran sonrisa a su rostro”, agradeció.

