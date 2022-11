La muerte de 4 mujeres causa conmoción en México

Noticias del este de Texas (CNN) - En México, cada dos días se registra un promedio de tres presuntos feminicidios, de acuerdo con las estadísticas más recientes del secretariado ejecutivo del sistema nacional de seguridad pública…

El año pasado, se reportaron en el país 978 presuntos delitos de feminicidio, y hasta septiembre de este año sumaban otros 695.

Ana Yeli Pérez Garrido, feminista, abogada y asesora jurídica de la organización observatorio ciudadano nacional del feminicidio, dice que este fenómeno no es reciente, que cada vez se manifiesta con mayor violencia y que vuelve a los reflectores cuando los casos capturan la atención de los medios de comunicación, como ocurrió con Ariadna, encontrada muerta en un paraje en el estado de morelos.

También con lidia, la joven cuyo caso se investiga como feminicidio luego de que según las autoridades de la ciudad de méxico “aparentemente” se arrojó de un taxi en movimiento. O el de Mónica, profesora de inglés encontrada muerta en un predio del estado de méxico, así como el de Jazmín, una cantante apuñalada y abandonada en un paraje de Oaxaca.

“Nunca han disminuido, no es que durante meses anteriores no haya ocurrido ningún feminicidio, sino es que se están dando a conocer nuevamente y que eso nos da el recordatorio, sobre todo a la sociedad, que no está tan involucrado en esto todos los días, de que existen aún muchas exigencias que debemos hacer para que el gobierno garantice nuestra seguridad y el acceso a la justicia en el caso de ser víctimas de violencia” dijo Ana Yeli Pérez Garrido.

Lucía Núñez, investigadora en el centro de investigación de estudios de género de la universidad nacional autónoma de méxico, dice que los femicidios siempre han existido. Agrega que en el país se han evidenciado gracias al trabajo de los colectivos feministas.

“Justamente se van transformando las formas, las modalidades de perpetración y los tipos de violencia a través del tiempo, y ahora estamos teniendo también mucha más evidencia”, Lucía Núñez Rebolledo, centro de investigación de estudios de género UNAM.

Ambas especialistas coinciden en señalar que se trata en su mayoría de mujeres jóvenes, muchas de ellas madres de niños pequeños, y también son hijas, hermanas, amigas que dejan ausencias profundas. Agregan que los daños colaterales son poco observados.

“No se atiende a los niños y a las niñas que están en situación de orfandad por el feminicidio. Estas niños y niñas no cuentan o no acceden a los programas que existen para la población en general de manera preferencial, que deberían hacerlo pues en temas de salud, en temas de educación”, Ana Yeli Pérez Garrido

Núñez Rebolledo agrega que las causas por las que se asesina a una mujer en méxico son multifactoriales, y que no tienen que ver necesariamente con la cultura “machista” a la que algunos pretenden reducir y simplificar este fenómeno tan complejo…

Pérez Garrido enfatiza que aún queda un largo camino en el ámbito de la justicia, donde dice que la impunidad en los feminicidios puede superar el 90 por ciento, y que la revictimización es una constante en los casos que se investigan.

“Es lo mínimo que se merecen esas familias: tener la seguridad de que se hizo justicia, puede ser simbólico, podemos debatir sobre esos alcances, pero es lo único que tienen”, dijo Pérez Garrido.

El censo nacional de procuración de justicia estatal publicado por el instituto de estadística y geografía refiere que los feminicidios aumentaron cuatro-coma-dos por ciento en 2021 respecto al año anterior.

En otro documento, el instituto señala que el aumento en la violencia familiar en 2020 “podría atribuirse al periodo de confinamiento por covid-19″, ya que las mujeres al pasar más tiempo en sus hogares estaban “más expuestas a la violencia de sus agresores”

En Julio, el presidente de la suprema corte de justicia de méxico, Arturo Zaldívar, presentó al congreso un proyecto de ley. El ministro planteó que urge homologar un tipo penal nacional de feminicidio, la creación de un protocolo único para investigar los casos y que todas las muertes violentas de mujeres se investiguen como femincidios.

Actualmente, cada estado tiene sus propias leyes para castigar el feminicidio, delito también previsto en el código penal federal.