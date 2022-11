¿Cuándo es la fiesta de inauguración del Mundial Qatar 2022? Fecha, hora y dónde verla

Antes de patear la primera pelota en el Mundial Qatar 2022, una ceremonia de apertura o fiesta de inauguración marcará el inicio oficial del torneo.

Este tipo de celebraciones son una parte común de los principales eventos deportivos, y aunque este año será diferente por temas culturales, la FIFA no dejará a un lado la costumbre de iniciar el torneo de fútbol con una gran inauguración.

A fines de este mes, 32 naciones descenderán al sol de Qatar para competir en el torneo más prestigioso del fútbol mundial. Antes del partido inaugural Qatar vs Ecuador, se deben llevar a cabo las formalidades habituales, incluida la ceremonia de apertura.

¿Cuándo es la fiesta de inauguración la Copa del Mundo 2022?

La ceremonia de apertura para el Mundial Qatar 2022 se llevará a cabo el domingo 20 de noviembre.

¿Dónde será la ceremonia de apertura de la Copa Mundo?

El estadio Al Bayt en Al Khor, al norte de la capital de Doha, es el escenario asignado para este gran evento, con una capacidad de alrededor de 60,000 espectadores que podrán presenciar la noche de apertura.

Horarios: ¿A qué hora comienza la fiesta de inauguración del Mundial Qatar 2022?

Aunque todavía no han confirmado oficialmente el horario exacto para la ceremonia de apertura de la Copa Mundo, se espera que comience antes del primer partido Qatar vs Ecuador. Es decir, cerca de las 10:00 ET en Estados Unidos, 9:00 en la Ciudad de México, 12:00 hora de Argentina y 16:00 hora de España.

¿Qué artistas se presentarán en la gran ceremonia de apertura en Qatar?

Este gran torneo de fútbol también está listo para recibir a algunos de los íconos de la música. Sin embargo, muchos de los artistas invitados a la fiesta de inauguración del Mundial Qatar 2022 han negado su participación, mientras que otros han confirmado su asistencia en la ceremonia de apertura.

Entérate dónde ver la ceremonia de apertura de la Copa Mundo

Esta gran fiesta en el territorio qatarí será trasmitida por más de cinco mil millones de personas.

¡Disfrútala y no te pierdas detalle! Como espectador de Telemundo no sólo disfrutarás de todos los partidos del Mundial en vivo y con comentaristas en español, sino también puedes disfrutar del espectáculo en la fiesta de inauguración del Mundial Qatar 2022.

Además, otros canales como Fox Sports, FS1 y otros canales principales de transmisión por cable en Estados Unidos también trasmitirán la gran ceremonia inaugural de FIFA para el torneo más importante del fútbol mundial.

