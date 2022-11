¿Qué está pasando con Cristiano Ronaldo? El astro ha estallado contra el Manchester United: “Me han traicionado”

La más reciente entrevista de Cristiano Ronaldo en Piers Morgan Uncensored (Piers Morgan Sin Censura, en español) ha dado mucho de qué hablar, ya que la estrella del balompié finalmente contó su versión sobre los rumores acerca de su complicada relación con los directivos del Manchester United.

Después de varios meses de tensión, Cristiano decidió comentar lo que está sucediendo entre él y el Manchester, debido a todos rumores que surgieron sobre su posible salida de este club: “Sabrán la verdad cuando dé una entrevista de aquí a unas semanas” afirmó en su Instagram.

Durante la esperada entrevista, el jugador portugués criticó fuertemente al entrenador y a la directiva de los Red Devils, confesando sentirse traicionado e irrespetado.

En el programa el entrevistador Piers Morgan le pregunta: ¿Están tratando de sacarte del club? A lo que Cristiano responde: “Sí, no solo el entrenador, también dos o tres personas alrededor del club (a nivel ejecutivo)”.

Luego agregó: “Honestamente, no debería decir eso, pero la gente siempre debería escuchar la verdad, sí, me sentí traicionado, sentí que algunas personas no me quieren aquí no solo este año sino también el año pasado”.

Asimismo, comentó: “No le tengo respeto (a Erik Ten Hag) porque él no me muestra respeto. Si tú no me tienes respeto, yo nunca lo tendré por ti. La temporada pasada trajeron a un director deportivo, Ralf Rangnick, algo que nadie puede entender. Este señor ni siquiera es entrenador. Un club grande como el Manchester United trae un director deportivo que me sorprende, no solo a mí, sino a todo el mundo”.

¿Qué respondió Manchester United ante las declaraciones de Cristiano Ronaldo?

Después de que se hiciera pública la entrevista de Cristiano Ronaldo en Piers Morgan Uncensored, el Manchester United Football Club publicó en sus redes sociales un comunicado en el que indica:

“El club considerará su respuesta una vez que se hayan establecido todos los hechos. Nuestro enfoque sigue siendo prepararnos para la segunda mitad de la temporada y continuar con el impulso, la creencia y la unión que se está construyendo entre los jugadores, el entrenador, el personal y los fanáticos”.

Algunos medios locales ingleses han comentado que tal vez el futbolista reciba una multa, además de otras sanciones a nivel deportivo debido a sus fuertes declaraciones.

