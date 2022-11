Maestro de Texas despedido despues de hacer “commentarios inapropiados”

AUSTIN, Texas (NOTICIAS DEL ESTE DE TEXAS) - Un maestro del Distrito Escolar Independiente de Pflugerville ya no está empleado con el distrito luego de un video viral del empleado no identificado que tiene una “conversación inapropiada” con un estudiante de secundaria.

En el video se capturó al maestro diciendo: “En el fondo de mi corazón, soy etnocéntrico, lo que significa que creo que mi raza es superior”. Ahora se sabe lo que se dijo en la conversación anterior.

El superintendente del Distrito Escolar Independiente de Pflugerville, el Dr. Douglas Killian, emitió la siguiente declaración sobre el incidente del viernes, afirmando que el maestro había sido suspendido:

“Nos hemos enterado de una conversación inapropiada que tuvo un maestro de la Escuela Intermedia Bohls con los estudiantes esta semana durante una clase de asesoramiento. Esta interacción no se alinea con nuestras creencias fundamentales como distrito. El video de la conversación incluye declaraciones que encontramos totalmente inapropiadas. El maestro ha sido puesto en licencia administrativa mientras Recursos Humanos lleva a cabo una investigación.

“Pflugerville ISD y Bohls MS trabajan juntos para crear un entorno inclusivo para nuestros estudiantes. La actividad de asesoramiento fue inapropiada, inexacta e inaceptable. Este tipo de interacción no se tolerará en las escuelas de PfISD.

“El personal checaron en los estudiantes hoy. Nuestros consejeros y administradores siempre están disponibles si su estudiante quiere hablar más sobre esta situación.

“Siempre hacemos nuestro mejor esfuerzo para garantizar la seguridad de todos los estudiantes; los alentamos a que aboguen por sí mismos y le informen a un adulto cuando algo anda mal, como lo hicieron en esta situación; esto podría ser para un padre, un maestro o un consejero. Si ves algo, di algo.

“Pedimos disculpas por cualquier estrés o preocupación indebida que esto haya causado. Como siempre, agradecemos el apoyo de nuestras familias y comunidad”.

El Lunes, Killian actualizó a la comunidad de PfISD que el maestro ya no está empleado y publicó la siguiente declaración:

“El viernes pasado, 11 de Noviembre, los funcionarios de Pflugerville ISD se enteraron de una conversación inapropiada que tuvo un maestro de la Escuela Intermedia Bohls con los estudiantes durante una clase de asesoramiento. A partir del lunes 14 de Noviembre por la mañana, el maestro en cuestión ya no está empleado por Pflugerville ISD y estamos buscando activamente un reemplazo.

“Además de proporcionar este video a nuestros administradores, el video fue compartido en las redes sociales por algunos en la clase y ha llamado la atención de los medios locales y nacionales. Pedimos disculpas a los padres cuyos estudiantes hayan sido incluidos en el video sin su conocimiento.

“Queremos reiterar que esta conversación no se alinea con nuestras creencias fundamentales y no es un reflejo de nuestro distrito o nuestra cultura en la Escuela Intermedia Bohls. El personal de Pflugerville ISD y Bohls MS trabaja en conjunto para crear un entorno inclusivo y acogedor para todos nuestros estudiantes. La discusión consultiva fue inapropiada, inexacta e inaceptable; y este tipo de interacción no se tolerará en ninguna escuela de PfISD.

“Pedimos disculpas a nuestros estudiantes y familias en la Escuela Intermedia Bohls por el estrés o la preocupación indebida que esto ha causado. Tenemos consejeros y administradores disponibles para cualquiera de nuestros estudiantes y familias que quieran hablar más sobre esta situación.

“Siempre hacemos nuestro mejor esfuerzo para garantizar la seguridad de todos los estudiantes; los alentamos a que aboguen por sí mismos y le informen a un adulto cuando algo anda mal, como lo hicieron en esta situación. Si ves algo, di algo.

“Como siempre, apreciamos el apoyo de nuestras familias de la escuela secundaria Bohls y de toda la comunidad de PfISD”.

