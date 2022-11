Madre de Chyno Miranda dice quién maneja el dinero y cómo sigue su hijo

(TELEMUNDO ATLANTA).- Alcira Pérez, madre del cantante venezolano Chyno Miranda, volvió a declarar ante la prensa y en esta ocasión contó quién maneja el dinero del artista y cómo se siente él actualmente.

Luego de que se cuestionara el manejo de las finanzas de Chyno Miranda, su madre concedió una entrevista a People en Español donde aclaró que es ella quien controla el dinero y lo distribuye de la mejor manera para su tratamiento. El comentario lo emitió después de que se dijera que una prima del cantante había asumido las labores económicas para su propio beneficio.

En ese aspecto, Alcira Pérez también había dicho en una entrevista con el periodista Luis Olavarrieta para su canal de YouTube que ella no poseía mucho dinero, por lo que había tenido que “estirar” los ahorros para el tratamiento de su hijo.

Por otra parte, en la entrevista con People en Español, Alcira Pérez volvió a enfatizar que Chyno Miranda no se fue por voluntad propia de ‘Tía Panchita’, donde estaba internado desde finales del año pasado. “Él no accedió (a irse de la clínica) porque estaba dormido. Estaba dopado, a él se le suministra una cantidad de sedantes para que descanse su cerebro, porque él está ahí para tratar una secuela que le quedó de la encefalitis”, manifestó.

También mencionó que el traslado por orden judicial a la clínica ‘El Cedral’ se habría efectuado porque Chyno Miranda no quería cumplir las estrictas reglas de ‘Tía Panchita’. “Tenía muchas normas, a ellos (pacientes) no le gustan las normas, entonces como ellos no pueden ni fumar ni tomar café, entonces no le gustaba”, indicó.

A su vez, admitió que ‘Tía Panchita’ no era un centro de rehabilitación con lujos, pero aclaró que las condiciones eran las adecuadas para él. “Eso es completamente falso, yo como su madre, no lo voy a meter en una pocilga, eran condiciones prudentes y necesarias para que él estuviera ahí, sin lujos, ni riquezas ni nada por el estilo, porque ellos no necesitan eso”, expresó.

En la entrevista con la mencionada revista, Alcira Pérez también enfatizó que Chyno Miranda no está recibiendo un tratamiento para las adicciones en ‘El Cedral’, porque, según la doctora que lo atiende, él “no tiene síntomas de adicción”. En este sentido, reclamó: “(Él está) muy ansioso, un poco alterado, tomando mucho café y cigarro. Puse una queja y le dan (té de) manzanilla, no se le está suministrando el tratamiento que se le estaba dando”.

