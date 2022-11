¿Disney+ con anuncios? Conoce la nueva tarifa mensual para contenido sin publicidad

Además de la época navideña, en diciembre llegará el nuevo plan de Disney+ con anuncios. La compañía de The Walt Disney Co. anunció que, tras el aumento de los precios para el contenido sin anuncios, ofrecerá un nuevo plan mensual con publicidad llamado plan Disney+ Basic.

Este nuevo plan de Disney+ tendrá un costo de $7.99 al mes en Estados Unidos, mientras que el plan Disney+ Premium no tendrá contenido de anuncios ni publicidad.

¿Cuándo comienza el nuevo plan de Disney+ con anuncios?

El nuevo modelo de precios en la reconocida plataforma streaming comienza el próximo 8 de diciembre en Estados Unidos. No obstante, en otros países el contenido patrocinado podría llegar en el 2023.

Actualmente, la plataforma no presenta anuncios en su programación, por lo que los usuarios actuales que deseen mantener esta modalidad tras el lanzamiento de Disney+ con anuncios deberán pagar desde $7.99 a $10.99 mensual.

“Más consumidores podrán acceder a nuestro increíble contenido”

Kareem Daniel, presidente de distribución de entretenimiento y medios de Disney, hizo algunas aclaraciones en un comunicado sobre el plan Disney+ básico con anuncios: “Expandir el acceso a Disney Plus a una audiencia más amplia a un precio más bajo es una victoria para todos: consumidores, anunciantes y nuestros productores”.

“Más consumidores podrán acceder a nuestro increíble contenido. Los anunciantes podrán llegar a un público más amplio y nuestros productores podrán compartir su increíble trabajo con más fanáticos y familias”, afirmó.

Esta decisión tuvo un enfoque similar al de Netflix con anuncios: ejecutar una estrategia que busca reducir la caída en la cantidad de usuarios pagos y frenar la ralentización de los ingresos en la plataforma.

Disney+ con anuncios: una compañía en constante crecimiento

Sin lugar a dudas, The Walt Disney Co. es una de las compañías más grandes del mundo. Solo en el segundo trimestre de este año, Disney Plus agregó cerca de 14.4 millones de suscritores en su plataforma streaming, mientras que Netflix perdía usuarios sin cesar por primera vez en toda una década.

Disney+ contiene las marcas más populares de todo el entretenimiento, como lo son Pixar, Disney Animation, Marvel Studios y Star Wars. Aun así, es solo cuestión de tiempo para saber cómo repercutirán estos cambios en la popular compañía.

Con la llegada del nuevo plan Disney+ básico con anuncios muchos usuarios optarán por la opción más costosa para evitar los cortes publicitarios, mientras que otros quizás no tengan problemas en ver anuncios, sin embargo, también es probable que algunos simplemente decidan prescindir del servicio streaming.

