Mujer de Texas que extrajo el bebé de una madre embarazada es condenada a muerte

NEW BOSTON, TEXAS (TELEMUNDO GRAY NEWS) - El Miércoles 9 de Noviembre, la asesina convicta Taylor Parker fue sentenciada a muerte por un jurado del condado Bowie.

Parker fue condenada por matar a Reagan Hancock y cortarle a su bebe de su vientre con un cuchillo el 3 de Octubre del 2020. La sentencia comenzó el 12 de Octubre y duró 25 días. Durante este tiempo, el jurado escuchó el testimonio de 142 testigos.

“Estamos contentos de que se haya hecho justicia, no solo para nuestra familia, nuestros amigos, el equipo de la fiscalía, nuestra comunidad”, dijo Jessica Brooks, la madre de Hancock.

Durante los argumentos finales, el fiscal de distrito dijo que cree que Parker no va a cambiar y que ignorará a cualquier individuo que no sea ella misma. Mencionaron que este fue el caso más atroz que ha visto el condado.

Después de dos años, la hermana de Hancock, Emily Simmons, tuvo la oportunidad de dirigirse a Parker.

“Estoy abrumada por la felicidad de que haya terminado porque ella ha sido una carga tan grande en nuestra vida durante tanto tiempo que no he podido pensar en mi hermana sin pensar en ella”.

La defensa argumentó que la familia de Parker no abordó sus problemas traumáticos. Preguntaron por qué no hubo intervención, no para culpar, sino para darle al jurado una imagen total.

El momento más sorprendente del Miércoles fue cuando se mostró una foto del cuerpo de Hancock en la escena del crimen. La fiscalía dijo que quieren recordarla como una madre que murió luchando por su bebé. Anteriormente en el juicio, se encontraron las uñas de Hancock en la placenta.

La última orden dada por el juez John Tidwell fue: “Llévala al corredor de la muerte”.

