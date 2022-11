Arrestan a cuatro falsos médicos en centro de rehabilitación donde estaba Chyno Miranda

(TELEMUNDO ATLANTA).- Las autoridades venezolanas anunciaron el arresto de cuatro falsos médicos quienes trabajaban en el centro de rehabilitación ‘Tía Panchita’, donde estuvo internado el cantante Chyno Miranda hasta la semana pasada.

“Posterior a la práctica de la inspección higiénico sanitaria en la casa de reposo ‘Tía Panchita’, ordenada por el @MinpublicoVEN, se logró la aprehensión de los falsos psiquiatras Sotillo Lionel, Dominguez Victorio, junto a Chacón José y Moreno Danies, quienes se hacían pasar por auxiliares de enfermería, sin tener los cursos o autorizaciones correspondientes, con las negativas consecuencias que ello deriva hacia pacientes allí recluidos”, anunció en Twitter el fiscal general de la República de Venezuela, Tarek William Saab.

En otro tuit, donde también publicó la fotografía de los detenidos, agregó: “El @MinpublicoVEN, luego de actuar de manera justa y correcta para preservar la vida e integridad física del artista Jesús ‘Chyno’ Miranda, continuará desarrollando las investigaciones respectivas hasta esclarecer de manera definitiva estos lamentables hechos”.

La polémica situación en la que se encuentra el artista de 37 años se desató la semana pasada cuando fue trasladado por una orden judicial desde ‘Tía Panchita’ hasta la clínica privada ‘El Cedral’ en Caracas, capital de Venezuela.

Desde entonces, las autoridades han asegurado que Chyno Miranda estaba en condiciones precarias en ‘Tía Panchita’, mientras que su madre Alcira Pérez ha declarado lo contrario, además de culpar a la novia del cantante por suministrarle “droga”.

“No me gustó cómo está, porque está fumando y tomando café, cosa que está prohibida para él”, expresó Alcira Pérez tras visitar a su hijo por primera vez en la nueva clínica y conversar brevemente con la prensa que acudió al sitio.

“Él no puede estar aquí, yo tengo que llevármelo en su momento debido. No le conviene estar aquí. Voy a cambiarlo, por supuesto, me lo tengo que llevar de aquí”, sentenció la madre.

