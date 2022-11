3 amigos encontrados muertos mientras vacacionaban en México

VIRGINIA BEACH, Va. (WTKR) - Dos familias de Virginia buscan respuestas mientras lloran la muerte de sus seres queridos, quienes fueron encontrados muertos en una propiedad de alquiler vacacional en México junto con un tercer amigo.

Kandace Florence y Jordan Marshall, ambos de 28 años, crecieron juntos en Virginia Beach como mejores amigos y se graduaron de Kellam High School. Los dos estaban de vacaciones en la Ciudad de México con otro amigo, Courtez Hall. Tanto él como Jordan Marshall fueron profesores en Nueva Orleans.

Pero sus familias dicen que los tres fueron encontrados muertos dentro de su Airbnb en Halloween.

“Vi el nombre de mi hermano y lo leí. Mi corazón se hundió y lo más difícil fue darle la noticia a mi mamá”, dijo la hermana de Jordan Marshall, Jasmine Marshall.

“Mi hijo me llamó… Me tuvo que decir tres veces: ‘Kandace ya no está con nosotros. Kandace ya no está con nosotros. Kandace’, y simplemente me perdí”, dijo la madre de Kandace Florence, Frieda Florence.

Los miembros de ambas familias fueron a México para tratar de obtener respuestas, pero dicen que ha sido un proceso difícil. Las familias dicen que las autoridades mexicanas no han dicho cómo murieron los tres, una de las muchas preguntas sin respuesta que tienen.

“Posiblemente asfixia por monóxido de carbono, pero no estamos 100% seguros. No tenemos ningún documento de su autopsia que se realizó uno o dos días después de su muerte”, dijo el padre de Kandace Florence, Kelvin Florence.

La familia Marshall dice que el cuerpo de Jordan acaba de regresar a Virginia, y la familia Florence dice que el cuerpo de Kandace será devuelto pronto. En lugar de la celebración de su cumpleaños número 29 el jueves, tendrán una vigilia con velas.

“Es desgarrador. No se lo desearía a nadie”, dijo Frieda Florence.

Mientras esperan respuestas, las familias Marshall y Florence se consuelan al saber que sus seres queridos marcaron una diferencia en la vida de los demás.

“Escuchar a sus alumnos, decirnos cuánto lo amaban y cuánto significaba para ellos, eso nos hizo sentir muy bien y muy orgullosos de él”, dijo Jasmine Marshall.

“Ella quería hacer grandes cosas en la vida. Engendré desde lejos, retrocedí y observé a mi hija y vi las cosas que estaba haciendo. Y ella estaba en camino”, dijo Kelvin Florence.

El Departamento de Estado de Estados Unidos confirmó la muerte de tres estadounidenses en México y dijo que sigue de cerca la investigación sobre las causas de su muerte.

