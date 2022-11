Madre de Chyno Miranda cuenta cómo está su hijo tras visitarlo por primera vez en nueva clínica

(TELEMUNDO ATLANTA).- Alcira Pérez, la madre del cantante Chyno Miranda, lo visitó por primera vez en la nueva clínica a la que fue trasladado por orden judicial, y contó que no le gustó las condiciones en las que lo encontró.

La semana pasada, el artista venezolano fue sacado de ‘Tía Panchita’, centro de rehabilitación en Caracas donde permanecía desde diciembre pasado, y llevado a la clínica privada ‘El Cedral’, donde ahora su madre dijo que no lo cuidan como debiesen.

“No me gustó cómo está, porque está fumando y tomando café, cosa que está prohibida para él”, manifestó Alcira Pérez tras salir de la clínica y conversar brevemente con la prensa que acudió al sitio.

“Él no puede estar aquí, yo tengo que llevármelo en su momento debido. No le conviene estar aquí. Voy a cambiarlo, por supuesto, me lo tengo que llevar de aquí”, añadió la madre del cantante de 37 años.

Cuando la cuestionaron sobre las posibilidades reales de sacarlo de la clínica considerando que llegó ahí por una orden judicial, la progenitora comentó: “Bueno, yo soy su mamá, aquí no hay nadie que me pueda impedir que yo me lo lleve, porque yo soy su madre”.

De acuerdo con los reportes, a la madre se le permitió visitar a Chyno Miranda durante una hora bajo constante supervisión.

Una vez más, Alcira Pérez acusó a Astrid Falcón, novia del cantante, por su recaída. Días atrás dijo que la pareja supuestamente consumía sustancias ilícitas y era quien se las suministraba a Chyno Miranda, pero nadie más se ha referido al tema.

“Yo la traté muy bien a ella y le pedí que se curara y se sanara para que pudiera estar cerca de mi hijo, porque yo necesito a personas sanas que estén con él para que mi hijo sea feliz y viva sano”, declaró Alcira Pérez ante los medios.

