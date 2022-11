Muere ‘influencer’ mexicano Emupra en choque vehicular

(TELEMUNDO ATLANTA).- El ‘influencer’ mexicano Emupra, cuyo nombre verdadero era Emiliano Muñoz, murió en un aparente choque vehicular el fin de semana, según reportaron medios de comunicación locales.

El deceso de Emupra se informó el domingo y, de acuerdo con los reportes iniciales, se debió a un accidente de tránsito en el que habría estado implicado un conductor en presunto estado de ebriedad, indicó Infobae.

Emupra conducía su motocicleta por la avenida Taxqueña y Escuela Naval Militar, en la Ciudad de México, cuando fue impactado por un auto que al parecer era manejado por un hombre ebrio.

El periódico mexicano 24 Horas detalló que Emupra se definía como representante artístico y fotógrafo, además de ser creador de contenido para Instagram, donde poseía más de 158 mil seguidores; TikTok, donde tenía más de 40 fanáticos, y la plataforma OnlyFans.

En Instagram, algunos usuarios han comentado en su última publicación fijada: “Emiliano, aun no lo puedo creer, neta no lo asimiló. Tenías un gran futuro, amaba tu contenido. Gracias por siempre responder mis mensajes en tus historias”, “Sigo sin creerlo, ojalá fuera mentira, descansa en paz, angelito”, “Es cierta la frase: hoy estamos aquí, y mañana no sabemos”, “No te conocía, ni siquiera sabías de mi existencia, pero yo veía tus fotografías y tus historias, tus videos y lo que sea que compartías. Es raro que, a pesar de nunca haberte visto, es muy triste saber que ya no estás. Espero que estés descansando en paz. Mando mi más sincero pésame a su familia”.

