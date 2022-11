Madre de Chyno Miranda revela adicción del cantante y lanza fuerte acusación

(TELEMUNDO ATLANTA).- Alcira Pérez, madre del cantante Chyno Miranda, confirmó que el artista lucha contra un problema de adicción a las drogas y lanzó una fuerte acusación contra su novia.

En una entrevista con el periodista venezolano Luis Olavarrieta, Alcira Pérez admitió que Chyno Miranda, además de los efectos de una encefalitis, está enfrentando las consecuencias del uso de drogas que, cuando él tuvo una recaída, presuntamente le suministró su novia, a quien identificó como Astrid Dayana Torrealba Falcón.

En un video publicado en el canal de Luis Olavarrieta en YouTube, Alcira Pérez manifestó: “Es una noviecita, pero ve droga en ella porque ella le suministraba la droga a él y esa es mi gran preocupación. Ella lo recibió en el aeropuerto y tengo entendido que ella le entregó droga, y sí se la entregó porque cuando mi hijo se levantó a la mañana siguiente, yo le encontré una bolsa así grandota, y la que se lo suministró fue ella porque más nadie vino ese día a mi casa, sino ella, como la noviecita de él, a hacérmele daño”.

Debido a la condición en la que se encontraba Chyno Miranda cuando llegó a Venezuela en diciembre pasado, ella decidió internarlo en un centro de salud para salvarle la vida. “Ya yo había tenido conocimiento de que seguía consumiendo, porque si él continúa haciendo esto después de la encefalitis, se me puede morir o me queda mal. Entonces yo tomo la decisión, o lo quiero vivo o se me muere, y por eso yo lo interné”, expresó en la entrevista, también replicada por People en Español.

Tras la decisión de su progenitora, el artista fue recluido en el Centro de Rehabilitación Tía Panchita, del que fue sacado por una orden judicial la semana pasada.

Alcira Pérez comentó que Tía Panchita era un sitio modesto, ajustado a su presupuesto, e ideal para la recuperación de su hijo. De hecho, acotó que había constatado el progreso de su hijo durante los meses que estuvo internado ahí, por lo que no comprende por qué la justicia decidió trasladarlo a una clínica privada.

“A mí no me dijeron absolutamente nada, ¿por qué se llevaron a mi hijo? No hay razón, porque mi hijo no estaba mal, estaba atendido, estaba haciendo un tratamiento y ha mejorado mucho. ¿Por qué se lo llevan? ¿Quién se lo lleva? Yo soy su mamá, soy la persona que tiene el nexo más cercano a él. ¿Quién es ella (la novia) o quién puede llevarse a mi hijo si no yo?”, manifestó.

Alcira Pérez acusó directamente a la novia de Chyno Miranda, quien supuestamente también consume sustancias ilícitas, por la recaída de su hijo y relató: “Se le exigió tratamiento para que ella sanara, se lo pedí humildemente, se lo pedí encarecidamente, que hiciera su tratamiento para que pudiera estar con Jesús, pero no de esa forma. Si yo lo dejo con ella, se me muere mi hijo. ¿Eso es lo que ella quiere? Si no está cerca de nosotros, él no se va a salvar”.

Chyno Miranda reapareció en un video hace unos días donde aseguró que en Tía Panchita no lo trataban bien y que se sentía agradecido por haber sido trasladado.

