Inicio de semana nublado con posibilidades de lluvia

Odessa, Texas (KTLE) - Empezaremos a notar un poco más de nubosidad esta tarde y noche. Las temperaturas máximas de hoy serán un poco más frescas en los bajos 70s con algunas áreas que llegan a los altos 70s del Trans Pecos.

Hay una ligera probabilidad de lluvia a finales de esta noche hasta el martes, con probabilidades de lluvia ligeramente más altas para el martes por la mañana y por la tarde. La nubosidad añadida y las probabilidades de lluvia pueden dificultar nuestra visión del Eclipse Lunar Total mañana por la noche alrededor de las 3:00 am hasta las 5:00 am. Aunque no se esperan fuertes aguaceros con estas probabilidades de lluvia, es posible que desee mantener su impermeable y paraguas cerca mientras está fuera. Estos chubascos ligeros deberían desaparecer de la zona justo después de la hora del almuerzo y la tarde será más seca. El miércoles por la mañana y por la tarde hay un 10% de probabilidades de lluvia.

Será un gran día para salir y disfrutar, mientras que las temperaturas continuarán a los 70 durante la mayor parte de esta semana antes de que nuestro próximo frente frío baje las temperaturas altas a los 50 y 60 grados. Cuando este próximo frente frío pase, también podemos esperar que nuestras mínimas temperaturas caigan hasta los 30 grados el viernes y el fin de semana.

Derechos de Autor KTLE 2022. Todos los Derechos Reservados.