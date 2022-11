Chyno Miranda rompe el silencio y reaparece en video que preocupa a sus fanáticos

(TELEMUNDO ATLANTA).- Luego de que en los últimos días se desatara una polémica por su traslado de un centro de salud a otro debido a una orden judicial, el famoso cantante Chyno Miranda ha reaparecido en un video difundido en redes sociales el sábado, pero más allá de tranquilizar a sus millones de fanáticos, muchos de ellos quedaron aún preocupados.

“Mi gente, por acá Chyno Miranda. ¿Cómo están? Un fuerte abrazo para todos. Estoy bien, gracias a Dios. Más fuerte que nunca. Estoy por aquí en una clínica en el Cedral, aquí en Caracas, una clínica aquí en la Alta Florida, mejor que nunca, gracias a Dios. Muy bien atendido, en ‘Tía Panchita’ no, horrible esa mier**”, expresó el artista de 37 en la grabación publicada en redes sociales y diversos diarios nacionales e internacionales.

En el mensaje, donde se veía animado, agregó: “Gracias a todos por su cariño, por su apoyo. De verdad que fue bastante engorrosa la salida de ‘Tía Panchita’ para acá, pero aquí estoy bien y estoy feliz. Le agradezco a toda la gente que ha participado en esto, a la Fiscalía, a todos, a mi novia, a todos los fanáticos, gracias por el apoyo, gracias por hacer viral esta noticia. Estoy más fuerte que nunca. Voy muy pronto a la calle a hacer música”.

A pesar de sus declaraciones, muchos fanáticos se manifestaron preocupados porque Chyno Miranda no parecería estar en un óptimo estado de salud. En la cuenta en Instagram de la periodista e ‘influencer’ venezolana Mandy Fridmann, quien también replicó el video, algunos usuarios han comentado: “Sobremedicado, sedado y demás, pobre”, “Mira, yo no soy médico, pero tiene cara de estar totalmente desorientado, perdido...”, “Su estado es altamente vulnerable. Se deja manejar como un bebé aún. Dios quiera pueda salir de todo. Ya no sabe qué pensar uno”, “Qué pena me da esta situación. Un muchacho que por años trabajó en su carrera y que no tenga a alguien que realmente dé la cara por su bienestar y sea creíble ante la opinión pública. Todo es un misterio, qué terrible. Dios mediante salga de esto con bien”.

El miércoles, el intérprete de ‘Niña bonita’ recibió una orden judicial para que fuese trasladado desde el centro de salud ‘Tía Panchita’ en Caracas, donde estaba internado desde diciembre de 2021, hasta una clínica privada llamada ‘El Cedral’.

La condición de salud del artista ha sido un misterio desde que en julio de 2021 él mismo reveló en un video en Instagram que estaba enfrentando serias secuelas del Covid. Desde entonces, la información ha llegado a cuentagotas.

Además de los efectos que le habría dejado el coronavirus en su sistema neurológico, se ha rumorado que el cantante está luchando contra algunas adicciones, por lo que estaba recluido en ‘Tía Panchita’, según reseñó la revista Hola!

Te puede interesar:

Derechos de autor 2022 Gray Media Group. Reservados todos los derechos.