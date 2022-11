Mujer supuestamente confiesa el asesinato de su madre en llamada al 911

LAS VEGAS (TELEMUNDO GRAY NEWS) - Las autoridades creen que una mujer de Las Vegas acusada de matar a su madre confesó el crimen durante una llamada al 911.

Hend Bustami, de 28 años, está acusada de asesinato abierto por la muerte de su madre, quien fue encontrada muerta a puñaladas en su casa de Las Vegas alrededor de las 2:30 am del Miércoles pasado.

En una llamada al 911, parece que Bustami les dijo a los despachadores que había cometido el crimen.

“Creo que maté a mi mami”, dijo la persona que llamó.

“¿Por qué crees que mataste a tu mamá?” respondió el despachador del 911.

“Porque lo hice. Yo la asesiné”, dijo la persona que llamó. “Dejé caer la mesa sobre su cabeza y le corté el nudillo”.

La llamada terminó pronto.

Más tarde ese día, un amigo preocupado de la víctima llamó a la policía después de que ella no se presentó a trabajar.

“Todos la estamos buscando. Ella no está respondiendo. Ella no se ha presentado a trabajar. Y cuando me llamó anoche yendo a casa, estaba asustada. Y esa fue la última vez que hablé con ella”, dijo la amiga en la llamada.

Los investigadores dijeron que la víctima estuvo involucrada en una discusión verbal con Bustami antes de su muerte.

Las autoridades arrestaron a Bustami cerca de Barstow, California, con la ayuda de la Patrulla de Caminos de California.

No se ha fijado una fecha para su primera comparecencia ante el tribunal.

