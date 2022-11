Los Astros lanzan segundo juego sin hits en la historia de la Serie Mundial

FILADELFIA (AP) — Acosados la noche anterior, el dominicano Cristian Javier y los Astros de Houston necesitaban desesperadamente averiguar cómo mantener a Bryce Harper y los Filis en el estadio.

¿Qué tal un juego sin hits, serviría eso?

Javier y el bullpen de Houston se combinaron en apenas el segundo juego sin hits en la historia de la Serie Mundial, silenciando una alineación en auge y fanáticos bulliciosos cuando los Astros blanquearon a los Filis 5-0 el miércoles por la noche para igualar el enfrentamiento a dos juegos cada uno.

“Te dieron una bofetada en la cara ayer y quieres volver hoy y hacer una declaración”, dijo el cerrador Ryan Pressly.

El único juego sin hits anterior en la Serie Mundial fue un juego perfecto de Don Larsen de los Yankees de Nueva York contra los Dodgers de Brooklyn en 1956.

Javier y tres relevistas no estuvieron perfectos en el Juego 4, pero estuvieron cerca.

Además, ya habían hecho esto antes: Javier, el abridor en un juego sin hits combinado contra los Yankees de Nueva York en junio, fue retirado con un juego sin hits en progreso después de seis entradas y 97 lanzamientos esta vez.

Bryan Abreu, Rafael Montero y Pressly siguieron cada uno con una entrada sin hits para el primer juego sin hits combinado en la postemporada. Totalizaron 14 ponches para asegurar que el campeonato de este año se decidirá este fin de semana en el Minute Maid Park.

Poco después de que J.T. Realmuto conectó un rodado débil para terminarlo, el cuarteto de lanzadores posó con el receptor Christian Vázquez cerca del dugout visitante, cada uno poniendo una mano sobre la pelota del juego para una foto. Es una imagen que nadie podría haber imaginado 24 horas antes, cuando Filadelfia batió un récord de la Serie al empatar cinco jonrones en un triunfo 7-0 en el Juego 3.

“Eso es una locura, hombre”, dijo Vázquez. “Fue especial”.

Los cuatro lanzadores y Vázquez también firmaron una pelota en camino al Salón de la Fama.

Javier dijo que sus padres predijeron el martes por la noche que iba a lanzar un juego sin hits. Javier de 25 años de República Dominicana dijo que su padre, Cecilio Javier, llegó a los Estados Unidos el martes, y esta fue la primera vez que su padre lo vio lanzar.

“Simplemente salí aferrándome a Dios, tratando de ser positivo, tratando de atacar la zona de strike”, dijo a través de un traductor. “Gracias a Dios pude lograr eso”.

En 2010, Roy Halladay lanzó un juego sin hits para los Filis en la Serie Divisional de la Liga Nacional, también aquí en el Citizens Bank Park. La joya de Halladay llegó ante un equipo de Cincinnati dirigido por Dusty Baker, actual patrón de Houston.

“Oh, sí, estaba en el otro extremo de este estadio. Quiero decir, eso es lo extraño de la vida”, dijo Baker.

Con Larsen y el combo de Houston, esos son los únicos tres juegos sin hits en la postemporada.

Lo más cerca que estuvieron los Filis de un hit fue en la tercera entrada, cuando Kyle Schwarber conectó una dura falta que superó la primera base. En pelotas justas, nada.

“Es genial”, dijo Schwarber, sarcásticamente. “Estaremos en los libros de historia, supongo”.

El quinto juego es el jueves por la noche en Filadelfia. El as de los Astros, Justin Verlander, volverá a perseguir esa esquiva primera victoria en la Serie Mundial cuando se enfrente a Noah Syndergaard.

Solo pueden aspirar a lanzar tan bien como Javier.

Cuando salió el derecho de 25 años, el único creador de hits del lado de Filadelfia que apareció en el marcador fue el rockero Bruce Springsteen, en la foto rodeado de fanáticos de los Filis.

Y unas pocas entradas más tarde, cuando los fanáticos comenzaron a abandonar el estadio, hubo abucheos para la estrella de la postemporada Harper y los Filis. La primera dama Jill Biden, una destacada seguidora de los Filis, estaba entre los 45.693 asistentes que tenían poco de qué hablar.

“¿Para mi? Quiero decir, una derrota es una derrota”, dijo el manager de los Phillies, Rob Thomson. “Esa es la forma en que lo veo”.

Alex Bregman entregó el hit que Houston necesitaba desesperadamente, un doble de dos carreras en una quinta entrada de cinco carreras, y eso fue suficiente para los Astros.

Completamente a cargo, Javier ponchó a nueve, caminó a dos y apenas permitió ningún contacto ruidoso. Domó a un club que había estado 6-0 en casa esta postemporada mientras conectaba 17 jonrones.

“Nuevo día, nueva oportunidad”, dijo Abreu. “Lo que pasó ayer queda en el pasado. Hoy es una nueva oportunidad”.

Los oponentes batearon solo .170 contra Javier durante la temporada regular, la marca más baja en el béisbol entre lanzadores con al menos 130 entradas.

“Cuando lo conocí, me dijo que tenía una bola rápida que desaparecía y yo dije: ‘No existe tal cosa’. Pero supongo que sí”, dijo Baker.

Javier tiró 70 rectas y los Phillies apenas lo tocaron.

“Creo que es la mejor bola rápida que he visto”, dijo Vázquez.

Muy quieto en el montículo, Javier labró su propio lugar tranquilo en medio de la tormenta de los Phillies. Retrocedió hasta el césped, se enderezó la gorra, rozó la pelota, respiró hondo y avanzó a su propio ritmo.

El próximo año, Javier no podrá trabajar de esta manera. Major League Baseball está instituyendo un reloj de lanzamiento: 15 segundos para lanzar con las bases vacías, 20 con alguien adentro, y Javier a menudo superó esos límites esta noche, provocando abucheos de una multitud ansiosa por la acción.

Esta actuación de Javier se produjo un año después de que Ian Anderson de Atlanta fuera eliminado después de lanzar cinco entradas sin hits contra Houston.

Filadelfia no recibió hits de cinco lanzadores de los Mets de Nueva York en abril, una de varias derrotas aplastantes que llevaron al despido del manager Joe Girardi dos meses después.

“Regresamos al día siguiente y ganamos”, dijo Thomson, entonces entrenador de banca. “Así que estos muchachos tienen poca memoria”.

Este fue el cuarto juego sin hits de la temporada: dos combos de los Astros, el esfuerzo del equipo de los Mets y el único esfuerzo individual del novato de los Angels, Reid Detmers.

Tal vez fue el cambio del equipo a camisetas naranjas, o el almuerzo de la suerte que Baker tuvo en un lugar hoagie de Filadelfia, pero los Astros se veían diferentes a la noche anterior, cuando fueron eliminados con cinco sencillos débiles.

En blanco durante 16 entradas, Bregman y los Astros persiguieron a Aaron Nola en su gran quinta.

Los golpes de Houston también resonaron muy lejos.

Cánticos de “¡Vamos, Astros!” estalló cuando los momentos más destacados y el marcador se mostraban en el Toyota Center cuando los Houston Rockets recibían a Los Angeles Clippers en un partido de la NBA.

Y parece que habrá vítores de los Astros en el NRG Stadium en Houston el jueves por la noche cuando los Texans se enfrenten a los Philadelphia Eagles, el único equipo invicto de la NFL, en un enfrentamiento que se jugará al mismo tiempo que el Juego 5.

Sin embargo, estaba tranquilo en Filadelfia, ya que los fanáticos que venían queriendo ver una victoria se vieron reducidos a simplemente esperar un hit.

HAMBRE DE HOAGIE

Wawa alentó a los fanáticos de los Filis ansiosos por ganar el Juego 4 a comer un bocado de sus sándwiches durante el juego. Un problema, la popular cadena de tiendas de conveniencia con sede en Pensilvania tuiteó sobre los Phillies una hora antes del primer lanzamiento: “¡Cada vez que consiguen un hit, muerden tu hoagie!”

Wawa podría haber mordido más de lo que podía masticar con ese tweet.

Los fanáticos de Twitter tuvieron un día de campo a expensas de Wawa.

Los fanáticos hambrientos tuitearon fotos de esqueletos junto a sándwiches intactos. Uno tomó una foto de un hoagie sin envolver que descansa sobre la pierna de un pantalón. Otros se resquebrajaron y murieron de hambre. Algunos preguntaron qué debían hacer con sus hoagies rancios.

More about this source textSource text required for additional translation information

Send feedback

Side panels

History

Saved

Contribute

Copyright 2022 Telemundo Waco. Todos los derechos reservados.