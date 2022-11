Muere rapero ‘Takeoff’ tras tiroteo en Houston

HOUSTON (AP) — El rapero del grupo Migos, Takeoff, murió luego de un tiroteo el martes temprano en Houston, confirmó un representante.

Takeoff, que formó parte de Migos junto con Quavo y Offset, tenía 28 años.

La policía respondió poco después de las 2:30 de la mañana a los informes de un tiroteo en 810 Billiards & Bowling, donde decenas de personas se habían reunido en un balcón fuera de la bolera, que se encuentra en el tercer piso, dijo la policía. Los oficiales descubrieron a un hombre muerto cuando llegaron.

Los guardias de seguridad que estaban en el área escucharon los disparos pero no vieron quién lo hizo, dijo un portavoz de la policía.

Otras dos personas resultaron heridas y fueron trasladadas a hospitales en vehículos privados, dijo la policía.

ESTA ES UNA ACTUALIZACIÓN DE ÚLTIMA HORA. La historia anterior de AP sigue a continuación.

HOUSTON (AP) — La policía de Houston dice que una persona recibió un disparo mortal y otras dos resultaron heridas la madrugada del martes en una fiesta privada a la que asistieron miembros del grupo de rap Migos.

La policía no identificó a la persona asesinada, solo lo describió como un hombre negro de unos 20 años. El teniente de la policía de Houston, Ronnie Willkens, dijo que el hombre parecía haber recibido un disparo en la cabeza o el cuello.

La policía respondió poco después de las 2:30 a.m. a los informes de un tiroteo en 810 Billiards & Bowling, donde decenas de personas se habían reunido en un balcón fuera de la bolera, que se encuentra en el tercer piso, dijo la policía. Los oficiales descubrieron a un hombre muerto cuando llegaron.

Los guardias de seguridad que estaban en el área escucharon los disparos pero no vieron quién lo hizo, dijo Willkens.

Otras dos personas resultaron heridas y fueron trasladadas a hospitales en vehículos privados, dijo la policía.

Los representantes de Migos, que son del área de Atlanta, no respondieron de inmediato un correo electrónico en busca de comentarios.

Hace unas semanas, Quavo y Takeoff lanzaron su debut “Only Built for Infinity Links”, sin el tercer miembro de Migos, Offset.

Copyright 2022 The Associated Press, Inc. Todos los derechos reservados.