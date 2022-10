Don Francisco lanza crítica a Bad Bunny y le recuerda que él fue el primero en llevarlo a la TV

(TELEMUNDO ATLANTA).- El legendario presentador televisivo Mario Kreutzberger, mejor conocido como Don Francisco, lanzó una dura crítica al cantante Bad Bunny porque presuntamente desde que alcanzó la fama mundial no lo ha atendido para efectuar una nueva entrevista.

De acuerdo con un reporte del medio Bio Bio Chile, Don Francisco conversó con Rodrigo Sepúlveda en ‘Meganoticias Alerta’, programa donde manifestó que desde hacía tiempo no había podido tener contacto con el intérprete de ‘Tití me preguntó’.

Don Francisco lanza ácida crítica a Bad Bunny: "Nunca he podido volver a hablar con él" https://t.co/rQ4AlEk7xv — BioBioChile (@biobio) October 30, 2022

Don Francisco estaba en el programa para promocionar el Teletón del 4 y 5 de noviembre, pero cuando Rodrigo Sepúlveda le preguntó a modo de broma si pensaba asistir al concierto de Bad Bunny el sábado 29 de octubre en el Estadio Nacional, desencadenó la crítica.

“Cuando hables con Bad Bunny dile que yo fui el primero que lo llevó a la televisión y después me ha costado… nunca he podido volver a hablar con él. Acuérdate que yo salí en todas partes (con los dedos debajo de los ojos)”, manifestó el animador Don Francisco al referirse al momento en que ambos se fotografiaron haciendo el tradicional gesto del cantautor.

[Fotos] Don Francisco envió afectuoso saludo a sus amigos Bad Bunny y Becky G #LaCooperativa https://t.co/6bhw2LZwT0 pic.twitter.com/EK2TkwLmTn — Cooperativa (@Cooperativa) March 1, 2019

“Lo he llamado varias vece, pero después no me contestó. Pero dije: ‘bueno, si no me contestó, es porque no me quiere contestar’. A lo mejor ahora, ya que este programa tiene rating, alguien le dice: ‘oye, Bad Bunny, te olvidaste que Don Francisco te llevó por primera vez a la televisión’”, agregó el veterano animador, según la reseña de Bio Bio Chile. “A lo mejor hace un buen saludo para la Teletón, o manda un buen billete”, acotó.

Durante la plática, Don Francisco también mencionó que el rapero de 28 años “tiene una personalidad muy distinta a la que le conocemos, la que se ve bastante agresiva”, y que “él viene de una modestia absoluta”. En este sentido, detalló: “Él llevaba los paquetes en un supermercado, así lo empezaron a escuchar. Imagínate a lo que ha llegado”.

