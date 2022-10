La ciudad de Midland solicita que se desestime la demanda de los empleados de la escuela Midland Christian

MIDLAND, Texas (KTLE) - La ciudad de Midland ha presentado una moción para desestimar una demanda presentada por los ex empleados de la escuela Midland Christian.

Recordarán que cinco empleados de la escuela Midland Christian fueron arrestados por el Departamento de Policía de Midland en febrero por no reportar un incidente con la intención de ocultar negligencia o abuso.

Más tarde, un gran jurado no los acusó y presentaron una demanda contra la ciudad de Midland en Agosto.

Esa demanda alega que la policía arrestó a los empleados de MCS como represalia por “ejercer sus derechos constitucionales” y que el MPD llevó a cabo una “campaña falsa y tendenciosa”.

La moción para desestimar la demanda afirma, en parte, que los demandantes no presentaron un caso de “causa probable para un arresto”, no presentaron pruebas que demuestren que los agentes que realizaron el arresto se basaron en un desprecio intencional o imprudente de la verdad, y que la demanda no demuestra que los arrestos tuvieran una motivación maliciosa.

No se sabe cuándo podría pronunciarse el tribunal sobre esta moción.

