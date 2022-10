Las facturas de gas natural y electricidad aumentarán este invierno

MIDLAND, Texas (KTLE) - Las facturas de gas natural y electricidad se prevé que sean mucho más altas este invierno que el año pasado.

Me senté con dos expertos en energía y dicen que a pesar de los precios más altos proyectados, las cosas no son tan sencillas como parecen.

“La idea de que este invierno los precios serán un 20% o la proyección que sea más alta que hace un año no es necesariamente difícil de entender, pero es muy diferente de las tendencias que estamos viendo ahora mismo”, dijo el vicepresidente ejecutivo de la Permian Basin Petroleum Association, Stephen Robertson.

La Administración de Información Energética de los Estados Unidos prevé, en sus perspectivas para los combustibles de invierno de octubre de 2022, que este invierno los precios del gas natural residencial serán un 22% más altos que los del año pasado y que los precios de la electricidad residencial serán un 6% más altos que los del invierno pasado.

Pero algunos expertos de la industria energética de Texas dicen lo contrario.

Robertson afirma que los precios del gas natural han tendido a la baja desde junio en el Permian Basin.

“En particular, Europa, donde el comercio es casi a través del techo y los precios sin experiencia y el usted tiene áreas donde tenemos grandes cantidades de producción como aquí en el Permian Basin en este momento que debido a las limitaciones y la toma no son realmente capaces de no aprovechar a alguien whoa pero participar en ese mercado”, dijo Robertson.

Robertson dice que ahora mismo la producción de la cuenca del Pérmico supera la capacidad de la Permian Basin para transportar ese producto a los mercados de todo el país, lo que no ayuda a bajar los precios del petróleo y el gas.

Robertson espera que sacar el producto del Permian Basin ayude a mantener los precios bajos este invierno.

La falta de fiabilidad del mercado del gas natural hace difícil asegurar que los precios vayan a aumentar como se prevé.

Normalmente, cuando entramos en los meses de invierno, los precios del gas natural aumentan.

“Para nosotros, en Texas, el invierno puede ser tan extraño para tratar de predecir, así que si tenemos un invierno muy duro, entonces sí estaría de acuerdo en que es totalmente posible que las facturas sean más altas, el consumo de ese tipo de cosas o podemos tener un invierno suave como hemos tenido muchas veces”, dijo Arcadio Padilla de Reliant Energy.

Padilla dice que hay cosas que la gente puede hacer para prepararse, incluyendo asegurarse de que la calefacción y el aire acondicionado en su casa están al día y correctamente instalados.

“Si mi casa funciona con gas natural para mi caldera y mi calentador de agua, tengo que prepararme y esperar que mi factura de gas natural aumente naturalmente en el invierno, si mi casa es toda eléctrica tengo que entender que si es un invierno duro mi factura de electricidad será más alta de lo que normalmente esperaría”, dijo Padilla.

Para las facturas de gas natural y electricidad de este invierno, es importante estar preparado debido a la falta de fiabilidad tanto del clima como del mercado del gas natural en estos momentos.

