Christian Nodal habría lanzado indirecta al hablar de su “venganza” en el amor

(TELEMUNDO ATLANTA).- Aunque el cantante de regional mexicano Christian Nodal ha demostrado públicamente su amor por su actual pareja, la rapera Cazzu, parece que aún guarda recuerdos de relaciones pasadas, pues pareció lanzar una indirecta a una antigua novia.

En uno de sus conciertos, el artista habría lanzado una indirecta a un viejo amor al referirse a las “venganzas” cuando a una persona “le pagan mal” en una relación sentimental. Y de hecho, antes de entonar su tema ‘No te contaron mal’, admitió que él mismo se ha vengado en ese tipo de situaciones.

“Quiero saber, quién de esta noche, cuando le pagaron mal en el amor, la devolvió, se vengó”, expresó Christian Nodal ante una multitud de unas 10 mil personas quienes estallaron en algarabía y lo ovacionaron.

Acto seguido, agregó: “A mí también me pasó y yo también me vengué. ¿Y saben qué les dije? No te contaron mal…”.

El programa televisivo ‘Hoy Día’ publicó el video junto a la descripción: “¡Ay dolor! Nodal se la cantó directita a una exnovia que asegura, le pagó mal. ¿A quién se referirá?”. A su vez, explicó que el suceso ocurrió durante el concierto que ofreció en Brooklyn, Nueva York, como parte de su gira ‘Forajido Tour’.

Como era de esperarse, los comentarios de los usuarios no se hicieron esperar y en el post de ‘Hoy Día’ se pueden leer los mensajes: “El que se venga no lo anda publicando Nodalin. Ya supérala”, “Qué oso ser la Cazzu y que él siga hable y hable de la ex”, “Pobre. Cómo se ve que sigue y seguirá traumado con Belinda de por vida”, “Supérala, campeón. De la abundancia del corazón habla la boca. Deberías ser ejemplo para minimizar el odio en el mundo, no empeorarlo. Tantos elegidos y al final poco sirven”.

