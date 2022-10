Christian Nodal envía claro mensaje sobre Cazzu: “La jefa, la patrona, la reina”

(TELEMUNDO ATLANTA).- Si a alguien le quedaban dudas de quién posee el corazón del cantante Christian Nodal, él lo dejó muy claro al asegurar que la rapera Cazzu es su “patrona”.

Aunque los medios de comunicación y los usuarios en redes sociales siguen vinculando al cantautor mexicano con su expareja Belinda, él parece haberla olvidado por completo, ya que su nuevo amor es la argentina Cazzu.

Sin ninguna descripción, la también compositora publicó el lunes una galería de fotografías en su Instagram, donde Christian Nodal pareció gritar a los cuatro vientos lo que ella significa para él.

“La jefa, la patrona, la reina, la nena trampa y mi vida también sos, Julietita”, expresó el cantante de regional mexicano en la sección de comentarios del post, que ya superó la 900 mil reacciones.

Fue ese comentario del artista lo que llamó la atención los usuarios, que ya le han dejado más de 200 mensajes en esa misma publicación, entre los que se pueden leer: “Golpes de hombre despechado usando a otra mujer como Cazzu para demostrar su falta de hombría, ese es Nodal”, “Luego andará borrando los comentarios y fotos”, “Cómo puede pasar de una persona a otra de la noche a la mañana, cuando apenas sale de una relación. No entiendo. Ironías de la vida”.

Por otra parte, en septiembre, los usuarios en redes sociales notaron que Christian Nodal le dedicó a Cazzu la misma canción que tiempo atrás había destinado para Belinda.

En un concierto que ofreció en San José, California, el mexicano le dedicó una canción a Cazzu, pero lo que generó polémica fue que los internautas de inmediato empezaron a criticarlo porque era el mismo tema que le había dedicado a Belinda cuando eran pareja.

De hecho, el mismo Christian Nodal pareció recordarlo, pues aunque no mencionó el nombre de Belinda, sí dijo que estaba “arrepentido” de haberla dedicado en el pasado a alguien más.

En el show, el mexicano expresó el amor que sentía por Cazzu, quien “más la ha ayudado en su vida”, y pasó a dedicarle el tema ‘Eso y Más’, de Joan Sebastian.

“Quiero dedicar esta canción que se llama ‘Eso y Más’. ¿Quién no ha dedicado esta canción? Hoy se la dedico a la persona que más amo y que más me ha enseñado y ayudado a librar las cargas más fuertes que he tenido en mi vida”, exclamó ante la multitud.

Y añadió: “Me arrepiento de haberla dedicado antes, pero esta canción va para Cazzu. Yo no soy Romeo, pero quiero a mi Julieta”.

