Paulina Rubio rompe el silencio luego de que presuntamente la captaran en momento incómodo

(TELEMUNDO ATLANTA).- La cantante Paulina Rubio se ha pronunciado luego de que presuntamente la captaran en un video que se hizo viral en un momento incómodo en una playa.

La grabación, que circuló en redes sociales, portales de noticias y programas televisivos la semana pasada, presuntamente mostró a la también actriz de 51 años en una playa donde tuvo que utilizar un área al aire libre como baño, ya que no habría aguantado la ganas, por lo que efectuó sus necesidades en el sitio.

De hecho, se dijo que Paulina Rubio al parecer tuvo que tomar unas piedras en la playa y agua de mar para limpiarse después de hacer sus necesidades, lo que desató una ola de memes en Twitter.

El diario local Debate calificó el suceso como una “vergüenza” y mencionó que la artista no había emitido ningún comentario sobre el tema. El periódico El Espectador reseñó que el programa español ‘Fiesta’ mostró un video donde se aprecia a la intérprete de ‘Yo no soy esa mujer’ cuando va al “baño” en medio de la arena.

Sin embargo, ahora la artista habló en exclusiva con el periódico mexicano El Universal y aseguró que todo el suceso habría sido un “fotomontaje”. Según el referido medio, la cantante manifestó: “No pues, ¡wow!, me subo a la ola del trending topic. No me achicopalo de lo grotesco que es el circo romano y me siento hasta importante, la verdad”.

En la entrevista, la llamada ‘Chica dorada’ negó ser la mujer que aparece en el video viral, pero de todas formas defendió la acción al aseverar que se trató de una necesidad fisiológica normal. De forma jocosa, agregó: “Eso yo creo que es un fotomontaje, pero, pues, yo sí cago”.

Además, indicó El Universal, Paulina Rubio dijo que las fotografías donde ella aparece tienen muchos años, pues fue en una playa de Europa donde estaba con Nicolás Vallejo ‘Colate’, su pareja hasta 2012.

“Las fotos y las imágenes no son reales. Ve el color del pelo, yo ahora no estoy con ‘Colate’, yo no estoy en Europa ahorita. En las playas de Miami no hay piedras y la caca tampoco es mía”, manifestó la artista.

