¿Está embarazada de Christian Nodal? Cazzu confiesa mareos en el escenario y se desatan las especulaciones

(TELEMUNDO ATLANTA).- Durante un concierto en su natal Argentina, la cantante Cazzu confesó sentir mareos, lo que ha desatado las especulaciones en redes sociales sobre si está esperando un hijo de su pareja, el también cantautor Christian Nodal.

Los rumores empezaron a surgir el fin de semana, cuando la artista de 28 años ofreció sentada un show en Santa Fe, Argentina. En el acto, reconoció que no estaba al 100% en condiciones de salud y manifestó: “¿Dónde vieron una foto mía sentada en una silla en el show? En ningún lado”.

A su vez, según videos que circulan en redes sociales como TikTok, la rapera agregó: “Hoy tengo un día complicado. Entonces no estoy perreando y saltando ahí con ustedes porque siento que me mareo y me desmayo. Es importante terminar el show”.

A pesar de haber admitido que se sentía mal, ella misma le dijo a su equipo de producción que no se preocupara, ya que se creía capaz de continuar el espectáculo, pero sentada.

Cazzu y Cristian Nodal en el concierto de Wisin y Yandel😍 pic.twitter.com/novyXTf6OX — Chapiadora (@julietakazzu) July 31, 2022

“Vamos a lograrlo. Y si me desmayo, no pasa nada. Me voy a despertar, les juro”, expresó a la vez que bromeó con la situación: “Esperemos que no porque mañana tipo viral: ‘La Cazzu desmayada’. ¡No! Me esperan a que yo despierte y terminamos el show”.

La rapera Cazzu revela la verdad sobre su relación con Christian Nodal (Instagram)

De acuerdo con un reporte de El Universal, Cazzu lleva cuatro meses de noviazgo con el cantante de regional mexicano Christian Nodal, por lo que sus fanáticos han especulado que podría estar esperando un hijo de él. De hecho, durante el show, acotó el referido medio, se escuchó exclamar desde el público: “¡Estás embarazada!”.

Cazzu desata dudas ¿está embarazada? pic.twitter.com/l58fE3JVRu — Lo + viral (@VideosVirales69) October 17, 2022

Tras la peculiar situación, ni Cazzu ni Christian Nodal han emitido comentarios. Así que hasta ahora la supuesta señal de embarazo es solo un rumor que circula en el mundo virtual.

