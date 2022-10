Conmovedor: Adamari López revela cicatriz que le dejó el cáncer de mama

(TELEMUNDO ATLANTA).- La presentadora Adamari López decidió revelar una parte íntima de su vida al publicar una conmovedora imagen donde muestra la cicatriz que le dejó el cáncer de mama.

La fotografía la difundió en Instagram el miércoles en el marco del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, enfermedad que sufrió hace 18 años y de la que logró sobrevivir.

A la estrella de Telemundo le diagnosticaron cáncer de mama en 2005, cuando ella tenía 33 años, y desde entonces se ha identificado como una sobreviviente de la enfermedad y por lo que ahora envió un mensaje para crear consciencia sobre la importancia de efectuarse chequeos periódicos.

“Hoy es un día especial e importante, se celebra mundialmente la lucha contra el cáncer de mama, una enfermedad que nos puede tocar a todas, pero la detención temprana salva vidas”, indicó la conductora del programa ‘Hoy Día’.

A su vez, agregó: “Si estás combatiendo el cáncer, estoy contigo, te acompaño en oraciones, no dejes de luchar”.

La publicación ha tenido más de 160 mil reacciones y 2 mil comentarios, entre los que se pueden leer: “Yo he luchado contra el cáncer de mama hace 10 años atrás y me he curado con la bendición de Dios, amén”; “Tengo 3 años en tratamiento, pero con la ayuda de Dios saldremos de esta”; “De las fotos más bellas que le he visto a esta mujer”; “Guerrera de la vida, que Dios te bendiga y te regale muchísimos años más para que puedas disfrutar de tu princesa y de todas las cosas que papito Dios tiene preparadas para ti”.

La puertorriqueña Adamari López ya ha hablado en el pasado del cáncer que padeció y ha instado a las mujeres a no bajar el ánimo y combatir la enfermedad con ímpetu.

“Hoy más que nunca confirmo que una actitud positiva hace la diferencia y lo cambia todo (esto aplica tanto para una enfermedad como para nuestro día a día). Este mes me recuerda que lo más preciado que tenemos es nuestra salud, cuídate. Si pasas por momentos difíciles lucha, ora y ten mucha fuerza para seguir disfrutando de lo lindo que Dios nos regala”, expresó la también actriz.

Derechos de autor 2022 Gray Media Group. Reservados todos los derechos.