Chiquis Rivera sorprende al exhibir su nueva figura en bikini

(TELEMUNDO ATLANTA).- La cantante Chiquis Rivera ha vuelto a acaparar los focos y en esta ocasión fue por exhibir su nueva figura en bikini.

La artista de 37 años recibió críticas en el pasado por estar presuntamente excedida de peso según los estándares del mundo del entretenimiento. Sin embargo, desde hace un tiempo ha mostrado en sus redes sociales los cambios que comenzó a efectuar para mejorar su salud y moldear su cuerpo. Y ahora parece demostrarlo.

En la red social Instagram, Chiquis Rivera publicó una fotografía en bikini donde exhibe su nueva figura y en cuya descripción manifestó: “Ellos dicen... ‘Los muslos gruesos salvan vidas’, y ¡estoy de acuerdo!”. En la imagen se mostró con un traje de baño naranja mientras sostenía una bebida. El post ha tenido más de 144 mil reacciones y más de mil comentarios, donde muchos usuarios han destacado sus atractivas curvas.

Algunos de los mensajes que se pueden leer en la publicación indican: “Todo lo que dejó ir el tal Lorenzo”; “¿Sin Photoshop? No lo creo”; “Preciosa. Te comparo con Cleopatra, la Diosa de Egipto”; “Luces bien, chica”; “Está delgada o es Photoshop, se ve muy bien la verdad”; “El mundo tiene suerte de tenerte”; “Una diosa”; “Te ves bien delgada, ¿cuánto cuesta la operación que te hiciste?”; “Te ves espectacular, pase la receta”.

Hace unas semanas, Chiquis Rivera admitió sin ningún complejo que se ha efectuado varias cirugías estéticas con el objetivo de sentirse mejor física y mentalmente.

La también empresaria detalló que se efectuó una operación de senos y una liposucción en algún momento de su vida. “De hecho, me he hecho, antes (operaciones). Sí me gustan las cirugías, pa’ que te voy a decir que no. Me he hecho los pechos; lipo hace años, que la verdad hay que tener cuidado con la lipo, porque si uno no se cuida, nos inflamos...”, advirtió.

