(TELEMUNDO ATLANTA).- En un sorpresivo mensaje público, la cantante Chiquis Rivera decidió dedicarle unas breves palabras a Shakira y una presunta indirecta a su expareja Gerard Piqué.

A través de sus redes sociales, Chiquis Rivera pareció unirse a los millones de fanáticos alrededor del mundo quienes han manifestado su apoyo a la artista colombiana durante el proceso de separación que mantiene con el futbolista Piqué, con quien tuvo dos hijos.

Chiquis Rivera envía mensaje público a Shakira y posible indirecta a Piqué (Instagram)

En las ‘Historias’ de su Instagram, la cantante de regional mexicano compartió el video musical de la nueva canción de Shakira titulada ‘Monotonía’ junto a una descripción donde le dejó muy claro todo su apoyo.

“¡Yo me caso contigo y nunca te hago daño, mi Shak! Te amo y amé la canción”, expresó Chiquis Rivera en lo que parece hacer referencia a la situación sentimental de la intérprete de ‘Te felicito’, quien se separó de Piqué, según algunos medios, por su presunta infidelidad.

A comienzos de mes, Chiquis Rivera expresó su admiración y respaldo a la colombiana y escribió también en sus ‘Historias’: “Team Shakira”.

El video de ‘Monotonía’, donde Shakira canta a dúo con Ozuna, se estrenó este miércoles y ya está dando de qué hablar luego de que muchos fanáticos estén vinculando el contenido con Piqué, con quien la artista tuvo una famosa relación de 12 años.

Por otra parte, hace poco Chiquis Rivera admitió sin ningún complejo que se ha efectuado varias cirugías estéticas con el objetivo de sentirse mejor física y mentalmente. En este sentido, detalló que se efectuó una operación de senos y una liposucción en algún momento de su vida.

“De hecho, me he hecho, antes (operaciones). Sí me gustan las cirugías, pa’ que te voy a decir que no. Me he hecho los pechos; lipo hace años, que la verdad hay que tener cuidado con la lipo, porque si uno no se cuida, nos inflamos...”, advirtió la intérprete de ‘Abeja reina’.

