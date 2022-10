La Escuela Blackwell de Marfa se convierte en sitio histórico nacional

MARFA, Texas (KTLE) -Ayer, el presidente Joe Biden firmó la Ley del Sitio Histórico Nacional de la Escuela Blackwell.

Lo que convirtió a la Escuela Blackwell, en Marfa, en uno de los únicos sitios dedicados a la historia latina.

Hace 16 años, los residentes de Marfa querían recuperar la Escuela Blackwell para convertirla en un museo, pero nunca pensaron que se convertiría en un sitio histórico nacional.

La Escuela Blackwell se construyó en 1909 y se cerró en 1965.

Esta escuela cuenta la historia de la segregación de facto en Texas.

Donde los estudiantes de ascendencia mexicana fueron educados por separado de los estudiantes blancos.

En lo que se llamó “escuelas mexicanas”.

El representante de la Cámara de Representantes de EE.UU. para el distrito 23 del Congreso de Texas, Tony Gonzales, dice que este es su primer proyecto de ley firmado y espera tener más hitos históricos nacionales para los latinos.

“Hoy es un día histórico. Soy descendiente de mexicano-americanos y ustedes saben que en nuestra nación sólo tenemos dos sitios históricos nacionales dedicados a los latinos. El sitio de César Chávez en California y ahora la Escuela Blackwell en Marfa, Texas”, dijo Gonzales.

Ahora que la ley fue aprobada, protege a la Escuela Blackwell ya que es una de las únicas escuelas que quedan que segregaban a los niños de ascendencia mexicana de los niños blancos, y para asegurar que las experiencias y la historia nunca se olviden.

La ley fue una colaboración de la Alianza de la Escuela Blackwell, los representantes de la cámara Tony Gonzales y Filemón Vela.

Así como los senadores John Cornyn y Alex Padilla.

Jessi Silva es miembro de la Alianza Escolar Blackwell, y también asistió a esta escuela.

Dice que cuando se mudó a California, se sintió rara tomando clases con un grupo diverso de estudiantes.

“Aprendí la diversidad, aprendí a llevarme bien con la gente. Lo que ha ayudado mucho porque hoy en día, no me importa de qué grupo étnico son, me acercaré a ellos, hablaré con ellos, seré amigable con ellos, y en Blackwell era sólo permanecer a ti mismo, permanecer con tu grupo. Era muy diferente”, dijo Silva.

El presidente de la Alianza de la Escuela Blackwell dice que la escuela no es sólo un sitio para que la gente vea, sino un sitio para educar a la gente de una época oscura en la historia de Estados Unidos.

“Es una historia muy grande. Tanto en la educación hispana segregada como en las tierras fronterizas, pero realmente todas las formas en que las personas de ascendencia mexicana han sido tratadas como ciudadanos de segunda clase”, dijo Gretel Enck, presidenta de la Alianza de la Escuela Blackwell.

Enck dice que el hecho de que la Escuela Blackwell se convierta en un sitio histórico nacional, será beneficioso, porque todos los que asistieron a estas escuelas, tienen diferentes historias.

Dice que el servicio de parques nacionales hará un gran trabajo para contar las historias de estas personas.

