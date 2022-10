Shakira entona parte de su nueva canción y fanáticos se conmueven por su “tristeza”

(TELEMUNDO ATLANTA).- En tan solo segundos, la célebre cantante Shakira entonó una parte de su nuevo tema ‘Monotonía’ y muchos fanáticos se conmovieron por la aparente “tristeza” que percibieron en la artista.

Shakira publicó un video en Instagram el sábado, donde apareció sentada frente a la cámara, con la imagen en blanco y negro salvo por el color verde en sus uñas, y cantó una breve estrofa de ‘Monotonía’, pieza que lanzará el miércoles 19 de octubre y que contó con la colaboración de Ozuna.

En el más reciente video, según los fanáticos que comentaron el post, que ya superó el millón de reacciones y posee más de 30 mil mensajes, la colombiana lució triste, lo que para muchos seguidores sería una señal de que aún lamenta el fin de su relación con su expareja Gerard Piqué, con quien tuvo dos hijos.

Algunos de los comentarios de los seguidores que se pueden leer en la publicación de Shakira son: “Ningún ningún, fue culpa de él”, “Ya no le cantes a ese wey, no vale la pena”, “Levanta la cabeza, reina, que se te cae la corona”, “No entiendo por qué se sufre por personas que solo lastiman y que nunca van a cambiar”, “Sus ojos tristes”, “Ay, Dios… ¿Vieron sus ojos a punto de llorar? Sus canciones y su canto son su forma de expresarse, drenar y hoy más… Lloro contigo, Shak. Te amo”, “Tiene los ojos llorosos”, “Me has partido el alma con este video”, “Se le hacen agua los ojitos al canta. Te amamos, reina hermosa”.

Desde hace unos días, Shakira había estado publicando misteriosas frases en su Instagram, y ahora quedó claro que se trata de la canción ‘Monotonía’. Aunque la cantautora no lo ha dicho, muchos fanáticos creen que el tema está relacionado con Gerard Piqué.

