Estudiante de la Escuela Secundaria Permian detenido por amenaza de arma de fuego

ODESSA, Texas (KTLE) - Un estudiante de Permian High School fue arrestado y acusado el domingo por la tarde con la Clase A delito menor de amenaza o exhibición de un arma en los terrenos de la escuela o el autobús.

ECISD declaró:

“Queremos hacerles saber, esta tarde el Departamento de Policía de Odessa recibió una llamada sobre una posible amenaza hecha por un estudiante. El equipo de evaluación de amenazas de ECISD comenzó una investigación inmediata y encontró que un estudiante de primer año de Permian High School había enviado un mensaje de texto a dos amigos que asisten a New Tech Odessa y les advirtió de no ir a NTO mañana; el texto incluía una foto de un arma que tomó de Internet. Queremos recordar a los padres y a los estudiantes una vez más, que lo que puede tener la intención de ser una broma no será tratado de esa manera. Este estudiante fue arrestado y acusado de un delito menor de clase A de amenaza o exhibición de un arma en el recinto escolar o en el autobús. Queremos agradecer a quienes llamaron a las autoridades para informar de este mensaje. Nuestro distrito escolar se mantendrá vigilante ante este tipo de amenazas, las investigará y presentará cargos penales cuando corresponda”.

