Comienza la tercera edición de ‘Tom’s Coats’

ODESSA, Texas (KTLE) - El meteorólogo jefe de CBS7 First Alert, Tom Tefertiller, y el Ejército de Salvación se unen de nuevo para mantener a los niños del oeste de Texas calientes este invierno.

Este es el tercer año que Tom y el Ejército de Salvación han trabajado juntos para una campaña de recolección de abrigos.

Aunque tengamos temperaturas de cientos de grados, los inviernos siguen siendo fríos y los niños necesitan tu ayuda.

“Hay muchos niños aquí que no pueden permitirse chaquetas, no pueden permitirse abrigos y sé que no tenemos tanto frío aquí como en otras áreas, pero todavía tenemos frío”, dijo Mikell McLaughlin, trabajador social del Ejército de Salvación. “Los niños necesitan chaquetas para mantenerse calientes”.

En los otros dos años que se ha celebrado este evento, los tejanos del oeste se han manifestado y han ayudado a sus vecinos y Tom espera que nada cambie.

Bueno, el oeste de Texas es conocido por su generosidad”, dijo el meteorólogo jefe de CBS7, Tom Tefertiller. “Así que siempre es sorprendente ver el flujo de ayuda que recibimos de la comunidad aquí en la cuenca del Pérmico y el oeste de Texas. Dudo que este año sea diferente de los años pasados, en los que todo el mundo da y ayuda maravillosamente.”

Los lugares en los que se puede depositar son Frost Banks en Odessa y Midland, All American Chevrolet de Odessa y CBS7 en Music City Mall.

