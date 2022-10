Christian Nodal revela por qué se tatuó el rostro

(TELEMUNDO ATLANTA).- Desde que el cantante de regional mexicano Christian Nodal comenzó a tatuarse continuamente el rostro, muchos de sus fanáticos se han estado preguntando la razón. Y ahora el propio artista, de manera jocosa, pareció aclarar la duda.

En un reciente concierto del ‘Forajido Tour’ que ofreció en Guadalajara, México, Christian Nodal se sinceró con el público y comentó que no suele responder a los medios de comunicación cuando lo interceptan en lugares públicos, y menos cuando lo cuestionan por los tatuajes en su rostro, varios de ellos efectuados durante y tras terminar su relación sentimental con Belinda.

Durante un concierto de su gira Forajido Tour, Nodal se sinceró y contó una anécdota sobre sus tatuajes y explicó por qué se tatuó el rostro #Viral #Nodal #Belinda #Espectáculos pic.twitter.com/IbXIUU5cGi — BentusMx (@BentusMx) October 13, 2022

Sin embargo, agregó el cantautor de 23 años, una periodista lo dejó pensando por un comentario que ella le hizo. Sobre esta situación, narró: “Mi respuesta no estaba preparada por más que yo quería, pero una reportera me dio una respuesta más chingona que me salvó de darla. Ella gritó: ‘¡Nodal, ya sé por qué estás todo tatuado!’. Y yo le dije: ¿por qué? Y ella me dijo: ‘Es pa’ cubrir los besos que te han dado’”.

En el acto, se desató la algarabía en el público, mientras que Christian Nodal continuó el concierto sin mencionar más el tema. Al parecer, esa será su respuesta de ahora en adelante cuando lo interroguen por toda la tinta que lleva en su cara.

Por otra parte, el compositor conmovió a muchos seguidores al cumplir el sueño de un pequeño fanático a quien invitó a subir al escenario para entonar juntos el tema ‘Adiós amor’.

Emotiva acción de #ChristianNodal con un niño se vuelve #viral 😱😍



Christian Nodal durante su concierto se dio cuenta de que un niño sostenía un cartel de cartón, el cual decía “¿Puedo cantar contigo?”.



Christian canto con el “#Adiósamor”. pic.twitter.com/a91Wd5krj9 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 8, 2022

Durante su presentación, Christian Nodal notó que un niño que estaba en el público tenía un letrero que decía: “¿Puedo cantar una canción contigo?”. De inmediato, el artista cumplió su anhelo y lo invitó a subir a la tarima.

De acuerdo con videos que circulan en las redes sociales, Christian Nodal y el pequeño cantaron ‘Adiós amor’, el primer tema con el que el mexicano comenzó a obtener notable reconocimiento.

En la grabación también se observó cómo el artista abrazó al pequeño fanático, cuya identidad se desconoce y quien estaba emocionado por el episodio.

