Actor Sebastián Ligarde estalla en llanto al confirmar que tiene un tumor en el colon

(TELEMUNDO ATLANTA).- El reconocido actor Sebastián Ligarde no pudo contener las lágrimas al confirmar que desde hace cuatro meses está luchando contra un tumor en el colon y que ya le extirparon otro.

En el programa televisivo ‘De primera mano’, que publicó la entrevista en el canal de ‘Imagen Entretenimiento’ en YouTube el viernes, el artista de 68 años confesó que luego de efectuarse una colonoscopia de rutina, ya que no presentaba ningún síntoma, le detectaron dos tumores en el colon: uno de 10 milímetros y otro de 33 milímetros.

“Cuando salí de ahí, el doctor me dijo: ‘tienes una pelota de golf adentro de tu colon que yo no pude sacar porque la mitad está unida al tejido y la otra mitad tiene como un cuello’. (…) Entonces no la pudo quitar. (...) La otra, de 10 milímetros, sí la sacó en ese momento”, contó el actor que ha formado parte de numerosas telenovelas mexicanas.

Agregó: “(…) Estamos luchando con esta otra, que Dios mediante yo creo que ya para noviembre sale de mí”. Cuando se le cuestionó si el tumor era benigno o maligno, contestó: “Ahorita tengo entendido que es benigno, pero hay resultados encontrados y ese ha sido el problema de los cuatro meses: en un reporte dice una cosa, en otro dice otra cosa, no concuerdan los reportes”.

En otra parte de la conmovedora entrevista, Sebastián Ligarde estalló en llanto al manifestar: “Hay una lección que aprender para todos: el tiempo. Todo lo que muchas veces nosotros vemos como desgracias, son bendiciones porque no sabemos si tenemos mañana. Todas las cosas que a mí antes me angustiaban, me preocupaban o me dolían, ahora las abrazo porque significan que estoy vivo”.

A su vez, agregó: “Denle gracias a Dios por cada día que amanecen con alguien que los ama, con alguien que ustedes amen, y que todavía tengan la fuerza para poder hacer cosas, aunque esas cosas no les gusten. (…) Todo es una bendición. (…) Aunque me duela levantarme de la cama a veces, hay que hacerlo, porque la fecha de caducidad existe y no sabemos cuándo va a ser, si va a ser mañana, pasado, en seis meses o en un año. Esa ha sido la lección más grande aprendida en estos cuatro meses de mucho dolor psicológico y físico: agradecerle a la vida los momentos de vida”.

Tras confirmarse el triste diagnóstico, algunos usuarios han dejado sus comentarios en una publicación fijada por Sebastián Ligarde en Instagram: “Te abrazo por el gran ser humano que eres. Te deseo salud y dicha, de esta saldrás bien”, “Que los buenos deseos de tu público te reconforten. Cómo olvidar el gran trabajo actoral que has desempeñado. Que en estos momentos estén a tu lado esos amigos incondicionales y a la distancia, desde tu querido México, un fuerte abrazo y muchas bendiciones”, “Eres un ser de luz muy hermoso, cada día estarás mejor, mejor y mejor, en perfecto estado de salud”.

