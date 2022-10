Marc Anthony se arrodilla ante Maluma y protagonizan efusivo abrazo y beso

(TELEMUNDO ATLANTA).- Una emotiva escena se ha hecho viral luego de que el célebre cantautor Marc Anthony se arrodillara en pleno escenario ante el también famoso cantante Maluma para demostrarle su admiración, además de compartir un efusivo abrazo y beso en la mejilla.

El peculiar episodio ocurrió durante un reciente concierto del puertoriqueño Marc Anthony en el estadio Olímpico de Atahualpa en Quito, Ecuador, donde al artista colombiano Maluma fue invitado para entonar juntos varios temas.

En videos que circulan en redes sociales se puede observar cómo Marc Anthony y Maluma protagonizaron un emotivo abrazo y beso en la mejilla ante la multitud que los aclamaba.

“Gracias a Marc Anthony, hoy yo soy el artista que soy, de verdad. Gracias por enseñarme el camino de la vida y no el de la música, el de la música está escrito. Lo que tú me has enseñado es de corazón. Te amo con toda mi alma. Muchísimas gracias por ser parte de mi vida, ca***, y por enseñarme tantas cosas”, expresó un emocionado Maluma antes de abrazar a la estrella salsera.

Acto seguido, una escena llamó todavía más la atención por la diferencia de tiempo entre las trayectorias de cada uno: el momento en que Marc Anthony se arrodilló ante Maluma como señal de respeto y admiración.

En el canal del programa ‘La Mesa Caliente’ en YouTube, que publicó la grabación, algunos usuarios han comentado: “Cuando se le tiene cariño y respeto a personas que encajan en sus vidas”, “Es un abrazo con mucho cariño de hermanos”, “He visto cosas peores, de la abundancia del corazón habla la boca”, “Reverencia solo a Dios. Más un cantante como Antony que está muy por delante de Maluma”.

