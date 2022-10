Chiquis Rivera muestra su rostro sin filtros y desata polémica por cómo lucen sus labios

(TELEMUNDO ATLANTA).- La cantante Chiquis Rivera ha vuelto a generar polémica y en esta ocasión fue por cómo lucían sus labios al mostrar su rostro sin filtros en redes sociales.

La también empresaria de 37 años publicó recientemente unas imágenes en sus historias de Instagram donde lució su rostro al natural, sin filtros digitales que distorsionan la realidad, y aunque su piel luce impecable, algunos seguidores criticaron el tamaño de sus labios.

La cuenta ‘La lengua TV’ en Instagram difundió una de las imágenes de Chiquis Rivera y en la sección de comentarios del post se puede leer los mensajes: “Lástima los labios, no debió aumentárselos más”, “Con todo el dinero que tiene sería el colmo que no tuviera una piel bella”, “El filtro de la mujer bembona que usar protector solar y toma mucha agua, es ella. No necesita más”, “El filtro se lo puso el cirujano”, “Bueno, esa boca está rara”, “Sin filtro, pero con bótox”.

En las redes, las críticas continuaron por el presunto aumento del grosor de los labios de Chiquis Rivera, a pesar de que los ha tenido así desde hace tiempo. Sin embargo, parece que sus seguidores aún no lo dejan pasar inadvertido.

Hace poco, la artista admitió sin ningún complejo que se ha efectuado varias cirugías estéticas con el objetivo de sentirse mejor física y mentalmente.

Chiquis Rivera detalló que se efectuó una operación de senos y una liposucción en algún momento de su vida. “De hecho, me he hecho, antes (operaciones). Sí me gustan las cirugías, pa’ que te voy a decir que no. Me he hecho los pechos; lipo hace años, que la verdad hay que tener cuidado con la lipo, porque si uno no se cuida, nos inflamos...”, advirtió.

