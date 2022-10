Centro de Odessa presentará en Halloween “Treats on the Streets”

ODESSA, Texas (KTLE) - Downtown Odessa, Inc. le invita a “Treats on the Streets”.

Esta familia-diversión, evento gratuito contará con diferentes empresas participantes dispersos en el centro.

El 31 de octubre de 4:00 - 7:00 pm, visite un negocio local participante en el centro para recibir un mapa y una página de sello. Siga el mapa para obtener su página sellada 10 veces en diferentes negocios del centro para ser elegible para los regalos.

¡Pase por el centro de Odessa, Inc. para ver nuestros inflables para algunas grandes oportunidades de fotos, y echa un vistazo a lo que su centro de Odessa tiendas tienen que ofrecer!

Las páginas de sellos se proporcionarán a los primeros 5,000 participantes. Límite de una página de sellos por participante.

Downtown Odessa, Inc. regalará camisetas hasta agotar existencias.

Más información se puede encontrar en downtownodessatx.com

