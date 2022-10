EE.UU. comenzará a devolver a migrantes venezolanos a México

(TEXAS TRIBUNE) - La administración Biden planea devolver a México a la mayoría de los migrantes venezolanos que cruzan la frontera sur, lo que anteriormente no estaba permitido, anunció el miércoles el Departamento de Seguridad Nacional.

La política fronteriza también crea un camino para traer al país hasta 24,000 venezolanos “calificados”. El plan incluye un esfuerzo conjunto de Estados Unidos y México para tomar medidas enérgicas contra las operaciones de contrabando de personas mediante el establecimiento de nuevos puestos de control migratorio y recursos adicionales para atacar las operaciones de tráfico.

La nueva política se produce cuando la cantidad de inmigrantes que cruzan a los EE. UU. Ha aumentado en los últimos años. También se produce antes de una elección de mitad de período en la que la inmigración suele ser un tema importante entre los posibles votantes de Texas.

“Estas acciones dejan en claro que existe una forma legal y ordenada para que los venezolanos ingresen a los Estados Unidos, y la entrada legal es la única forma”, dijo el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, en el anuncio.

Agregó que los venezolanos que intenten cruzar la frontera sin autorización no solo serán devueltos a México sino que tampoco podrán solicitar la entrada al país en el futuro.

Debido a los disturbios sociales y la agitación política, los venezolanos han estado huyendo de su país de origen en cantidades récord. En los últimos años, 7 millones de venezolanos han huido, lo que lo convierte en el desplazamiento más grande del hemisferio occidental y el segundo más grande del mundo después del éxodo sirio.

Muchos de los venezolanos que hacen el viaje de 3,000 millas desde Sudamérica hasta la frontera entre Estados Unidos y México enfrentan peligros ambientales extremos y violencia en el camino.

“Casi cuatro veces más venezolanos que el año pasado intentaron cruzar nuestra frontera sur, poniendo sus vidas en manos de despiadadas organizaciones de contrabando”, dijo el anuncio del DHS. “Las acciones que Estados Unidos y México están anunciando hoy tienen como objetivo abordar la migración irregular más aguda y ayudar a aliviar la presión sobre las ciudades y estados que reciben a estas personas”.

Los agentes federales de inmigración han registrado 2,1 millones de encuentros en la frontera suroeste, una cifra récord, en los primeros 11 meses del año fiscal 2022, que finalizó el 30 de septiembre. Eso es un aumento del 24 % con respecto a todo el año fiscal anterior. Según las estadísticas del gobierno federal, los agentes de inmigración se encontraron con casi 154.000 venezolanos a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México en los primeros 11 meses de ese año fiscal, un aumento del 216 % con respecto a todo el año fiscal anterior. La mayoría de los encuentros con venezolanos han ocurrido en las áreas de El Paso y Del Río.

Para ser “calificados”, los venezolanos que buscan ingresar a los Estados Unidos requerirán que alguien acepte brindar apoyo financiero y deberán pasar verificaciones de antecedentes.

En marzo de 2020, la administración Trump invocó una orden de salud de emergencia conocida como Título 42, que los agentes de inmigración han utilizado para enviar de regreso a México de inmediato a muchas personas que intentan cruzar la frontera, incluidos los solicitantes de asilo, sin tener que presentar cargos y esperar el proceso formal de deportación.

Pero antes del anuncio de Biden el miércoles, los venezolanos no podían cruzar la frontera bajo el Título 42 porque están en la lista de nacionalidades que México no aceptaría. Pero el anuncio del miércoles llamó a las nuevas políticas una empresa conjunta entre Estados Unidos y México. Los migrantes venezolanos no pueden ser deportados a su país porque Estados Unidos rompió relaciones diplomáticas con Venezuela en 2019. En cambio, han sido liberados en refugios locales.

La semana pasada, los agentes de inmigración liberaron a 6.800 migrantes, muchos de ellos venezolanos, en El Paso, un aumento semanal del 300 % desde hace casi dos meses, según el panel en línea de “crisis de migrantes” de El Paso.

Incapaz de soportar la afluencia de inmigrantes, El Paso ha gastado más de $2 millones en autobuses alquilados a la ciudad de Nueva York y Chicago, transportando a miles de inmigrantes fuera de la ciudad. El Paso ha transportado a más de 12.000 migrantes, en su mayoría a Nueva York, desde finales de agosto, según el tablero.

Antes del transporte de migrantes en autobuses de El Paso, el gobernador Greg Abbott usó dólares de los contribuyentes para transportar a miles de migrantes a Washington, D.C., la ciudad de Nueva York y Chicago. Sus anuncios públicos de los autobuses provocaron la condena de los líderes demócratas de todo el país, quienes acusaron al gobernador de Texas de utilizar seres humanos como peones políticos.

La estrategia de transporte de Abbott pareció inspirar imitadores de otros gobernadores republicanos. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, fletó dos aviones privados desde San Antonio a Martha’s Vineyard, una isla de Massachusetts conocida como destino turístico. Muchos de los migrantes fueron engañados antes de abordar los vuelos, lo que ha provocado múltiples demandas contra el gobernador de Florida y una investigación por parte de la Oficina del Sheriff del condado de Bexar.

La estrategia de transporte en autobús de Abbott sigue siendo popular entre una pequeña mayoría de votantes de Texas. Según una encuesta de agosto de la Universidad de Texas en Austin, el 52% de los votantes apoyó el plan del gobernador. La inmigración y la seguridad fronteriza se clasificaron como la principal preocupación de los votantes antes de las elecciones de 2022, y el 26 % de los votantes de Texas la colocaron como su principal problema antes que la economía del estado.

Los venezolanos han estado huyendo de su país de origen en medio del malestar social y la agitación política. El país sudamericano fue una vez uno de los más ricos de América Latina. Luego, Estados Unidos impuso sanciones económicas al gobierno venezolano en un intento de forzar la salida del poder del presidente Nicolás Maduro porque los funcionarios federales estadounidenses lo acusaron de fraude electoral. Esas sanciones provocaron el colapso de la industria petrolera, que era el motor económico del país.

Divulgación: la Universidad de Texas en Austin ha apoyado financieramente a The Texas Tribune, una organización de noticias no partidista y sin fines de lucro que se financia en parte con donaciones de miembros, fundaciones y patrocinadores corporativos. Los patrocinadores financieros no juegan ningún papel en el periodismo del Tribune. Encuentre una lista completa de ellos aquí.

