Chiquis Rivera celebró con fiesta de “película” los 25 años de su hermana Jenicka

(TELEMUNDO ATLANTA).- Una tremenda fiesta para celebrar la vida. La cantante Chiquis Rivera festejó por todo lo alto el cumpleaños número 25 de su hermana Jenicka y no dudó en compartir los emocionantes momentos que vivieron.

Chiquis Rivera calificó el evento como una fiesta “de película” que efectuó por el cumpleaños de Jenicka López, quien cada vez cobra más notoriedad en los ámbitos de las pasarelas y el empresarial.

“El cumple de mi princesa @jenicka_lopez ¡fue una película! Nada me hace más feliz que ver feliz y sintiéndose bien a la gente que amo”, expresó Chiquis Rivera en la descripción de un video que publicó en Instagram.

“A todo los que asistieron para celebrar la vida de mi hermana, gracias. Ustedes la hicieron sentirse amada. Lo aprecio verdaderamente”, agregó la famosa cantante de regional mexicano.

En el post del video, algunos usuarios comentaron: “Que Dios los cuide y bendiga siempre”, “Deseo ver un futuro reality show solo con los hermanos y sus familias”, “Eres una gran hermana/mamá de tus hermanos”, “Muchísimas felicidades, que sean mil años más y que sobre todo tengas salud”.

Por otra parte, Chiquis Rivera confesó sin ningún complejo lo que muchos de sus fanáticos habían estado preguntando en redes sociales desde hace tiempo: ¿se operó? Y la respuesta, para que no queden dudas, fue bastante clara: sí y, de hecho, lo ha disfrutado.

La artista de 37 años fue interceptada recientemente en el aeropuerto de la Ciudad de México, en México, donde reveló a ‘En Casa con Telemundo’ que sí se ha sometido a varias cirugías estéticas con el objetivo de sentirse mejor física y mentalmente.

Chiquis Rivera detalló que se efectuó una operación de senos y una liposucción en algún momento de su vida. “De hecho, me he hecho, antes (operaciones). Sí me gustan las cirugías, pa’ que te voy a decir que no. Me he hecho los pechos; lipo hace años, que la verdad hay que tener cuidado con la lipo, porque si uno no se cuida, nos inflamos...”, advirtió.

