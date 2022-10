Mujer encuentra feto humano y restos cremados en unidad de almacenamiento

ROBERTSDALE, Ala. (Gray News) - Una mujer en Alabama hizo un descubrimiento inquietante cuando compró una unidad de almacenamiento en una subasta en línea y encontró restos humanos cremados y un feto en un frasco.

Rebekah McManus dijo que nunca antes había ofertado por una unidad de almacenamiento. Dijo que ya había comprado el contenido de una unidad de almacenamiento en Mobile cuando el propietario de la instalación le ofreció una segunda cuando el mejor postor de esa unidad no se presentó.

Cuando aceptó la oferta, dijo que hizo un descubrimiento impactante en varias cajas encontradas en la unidad: restos humanos.

McManus dijo que no sabía lo que había comprado hasta que trajo todas las cajas a casa desde Mobile. Dijo que encontrar cenizas ya era bastante perturbador y luego abrió otra caja.

“Encontré un feto en un frasco”, dijo McManus a WALA. “Se suponía que el frasco era… no era un frasco de muestras ni nada. Se suponía que era para suturas para una autopsia, supongo. No estoy seguro de qué pasó con eso o a dónde iban con él o por qué estaba allí, pero pensé que era un corazón cuando lo abrí y lo levanté inicialmente y no era un corazón. Me asusté un poco”.

Si bien no se ha revelado el nombre de la empresa, McManus dijo que finalmente se enteró de que la unidad de almacenamiento pertenecía a un servicio funerario en Mobile que ya no está en funcionamiento.

McManus dijo que inicialmente se comunicó con la Oficina del Sheriff del condado de Mobile. Le ordenaron que llamara a la policía de Robertsdale para tomar posesión del feto.

“Definitivamente no era algo con lo que esperábamos lidiar, o ya sabes… era difícil creer lo que nos decían y, obviamente, más tarde, lo que vimos”, dijo el teniente Paul Overstreet, de la policía de Robertsdale.

Overstreet dijo que el Departamento de Policía de Robertsdale abrió una investigación como lo haría con el descubrimiento de cualquier persona fallecida, con la esperanza de descartar un acto sucio o cualquier elemento criminal.

Los restos fueron llevados al Departamento de Ciencias Forenses de Alabama en Mobile.

Mientras tanto, McManus se ha dado a la tarea de localizar a 13 familias relacionadas con los restos. Las cenizas cremadas están etiquetadas por varios crematorios de terceros, lo que le da un punto de partida.

McManus pronto se enteró de que se trataba de un caso de falta de comunicación entre las familias.

“Alguien pensó que alguien más los recogió y nunca lo hizo, por lo que estaban muy felices de recuperarlos y tenerlos en sus manos”, explicó McManus. “Los demás estaban realmente sorprendidos porque no esperaban esa llamada telefónica en absoluto”.

Algunos de los restos datan de unos pocos años, mientras que otros tienen más de tres décadas.

McManus enumeró los nombres y las fechas de muerte de cinco personas cuyas familias todavía está tratando de localizar:

•Kendal Jay Brown, incinerado el: 18/1/15

•Irene Foster, cremada: 02/07/93

•Willie Martin JR, sin fecha de cremación en la lista

•Jimmie Lee Craig, incinerado: 07/09/97

•Melissa Stallworth, incinerada: 05/01/94

Si sabe cómo comunicarse con alguna de las familias, debe enviar un correo electrónico a Rebekah McManus a cookiem1987@gmail.com y asegúrese de escribir el nombre del ser querido en la línea de asunto.

Copyright 2022 Noticias del Este de Texas via KLTV. Todos los derechos reservados.