Eugenio Derbez siente dolores nuevos en su recuperación, contó Alessandra Rosaldo

(TELEMUNDO ATLANTA).- La cantante Alessandra Rosaldo, esposa del actor Eugenio Derbez, contó que él está sintiendo dolores nuevos en su fase de recuperación. Sin embargo, todo indica que está evolucionando satisfactoriamente.

Alessandra Rosaldo comentó las condiciones de salud actuales de Eugenio Derbez al ser interceptada por la prensa en el aeropuerto de la Ciudad de México, donde efectúa la gira ‘90′s Pop Tour’.

Eugenio Derbez comienza recuperación tras “larga y complicada” cirugía (Instagram)

“Ya empezó la fisioterapia, cosa que lo tiene por un lado con mucho dolor, dolores nuevos, pero también muy motivado, muy emocionado porque empieza ya a moverse, a notar cambios, a tener un poco más de independencia”, relató la esposa del también comediante y director de cine.

A su vez, agregó: “Claro que ha sido difícil enfrentar todo lo que sucedió: el golpe, la cirugía, los dolores, el alto a su vida y a su rutina, pero está feliz de estar en casa, y tampoco está haciendo nada. Obviamente ya se puso a ver mucho material que necesitaba ver”.

Alessandra Rosaldo indicó que los ejercicios de fisioterapia que cumple Eugenio Derbez son diversos y requieren esfuerzo. “Le empiezan a mover el brazo, lo ponen a hacer diferentes ejercicios, hay uno que hace con poleas como para empezar a tener otra vez movilidad en el hombro y un poquito de fuerza. Obviamente el brazo ha estado, pues, quieto mucho tiempo, entonces hay que reforzarlo. Lo ponen a hacer 20 cosas diferentes”, detalló.

Por último, la artista respondió a los polémicos comentarios emitidos por José Eduardo Derbez, hijo del actor, al manifestar que cuando su padre sufrió el accidente se sintió excluido por no recibir información detallada por parte de su propia familia. “¡Claro que no! Tantas cosas sucedieron ese día y en ese momento que a lo mejor quedaron mensajes sin contestar, pero no, nada se le esconde, a lo mejor no contestamos en el momento y por eso se sintió excluido, pero no, de ninguna manera”, expresó tajante Alessandra Rosaldo.

