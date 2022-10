Los residentes de Monahans furiosos por la retirada de las decoraciones de las lápidas

MONAHANS, Texas (KOSA) -Los residentes de Monahans están indignados después de que se enteraron de la eliminación de los artículos de las lápidas de sus seres queridos.

“Si la ciudad no quiere ocuparse de la tumba de mi padre, no lo haga, lo haré yo mismo. Lo haré, está bien, no es un gran problema”, dijo la residente de Monahans, Priscilla García.

Anoche los residentes de Monahans vieron una publicación en Facebook en la que había flores, osos de peluche, artículos personales, velas, todo puesto en pilas en el Cementerio Memorial de Monahans.

Los testigos dicen que hubo cientos de personas que fueron al cementerio una vez que vieron el post de Facebook para recoger recuerdos personales de los montones.

Aaron Carter, nativo de Monahans, dice que tuvo que escarbar entre los montones de objetos para encontrar la cuerda que le dio su hermano.

“Mi hermano y yo hicimos cordada juntos, él era mi único compañero y, de hecho, dejé de hacer cordada cuando él falleció y esa fue la última cuerda y la primera que me dio. Así que es algo muy sentimental y realmente lo guardo cerca de mí”.

CBS7 habló con el alcalde de Monahans, Adam Steen, quien dice que el incidente de ayer fue “desafortunado” y que la razón para retirar los objetos de las lápidas fue para cortar el césped.

También dice que el código de la ciudad requiere que cualquier colocación de artículos esté a nivel del suelo o conectado a las lápidas, cualquier otra cosa está prohibida.

García, cuyo padre lleva dos años enterrado en el cementerio, dice que todo esto podría haberse evitado.

“Si se hubiera avisado, se sabría que iba a salir a la luz. Habríamos venido a recoger todas estas cosas y a guardarlas para que no se tiren como si fueran cosas inútiles, sin valor. Esto es algo sentimental para nosotros. Es muy doloroso de ver”, dijo García.

La mayoría de los residentes con los que hemos hablado dicen estar muy molestos con la ciudad de Monahans y dicen que algunos podrían incluso emprender acciones legales.

