Christian Nodal conmueve al cumplir sueño de un pequeño fan en pleno escenario

(TELEMUNDO ATLANTA).- El famoso cantante y compositor mexicano Christian Nodal conmovió a muchos seguidores al cumplir el sueño de un pequeño fanático durante un concierto en el país azteca.

El artista de 23 años tuvo un noble gesto con un niño a quien invitó a subir al escenario para entonar juntos el tema ‘Adiós amor’. El suceso ocurrió recientemente en un concierto que ofreció por las actividades del Palenque de las Fiestas de Octubre en Guadalajara, Jalisco, según reseñaron medios locales.

Emotiva acción de #ChristianNodal con un niño se vuelve #viral 😱😍



Christian Nodal durante su concierto se dio cuenta de que un niño sostenía un cartel de cartón, el cual decía “¿Puedo cantar contigo?”.



Christian canto con el “#Adiósamor”. pic.twitter.com/a91Wd5krj9 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 8, 2022

Durante su presentación, Christian Nodal notó que un niño que estaba en el público tenía un letrero que decía: “¿Puedo cantar una canción contigo?”. De inmediato, el cantautor cumplió su anhelo y lo invitó a subir a la tarima.

De acuerdo con videos que circulan en las redes sociales, Christian Nodal y el pequeño cantaron ‘Adiós amor’, el primer tema con el que el mexicano comenzó a obtener notable reconocimiento.

En la grabación también se observó cómo el artista abrazó al pequeño fanático, cuya identidad se desconoce y quien estaba emocionado por el episodio.

Por otra parte, Christian Nodal estuvo envuelto en una polémica hace unas semanas porque le dedicó a su novia Cazzu la misma canción que tiempo atrás destinó para su expareja Belinda.

En un concierto que ofreció en San José, California, el mexicano le dedicó una canción a la también cantante Cazzu, pero lo que generó polémica fue que los internautas de inmediato empezaron a criticarlo porque era el mismo tema que le había dedicado a Belinda cuando eran pareja.

De hecho, el mismo Christian Nodal pareció recordarlo, pues aunque no mencionó el nombre de Belinda, sí dijo que estaba “arrepentido” de haberla dedicado en el pasado a alguien más.

El cantautor expresó el amor que sentía por Cazzu, quien “más lo ha ayudado en su vida”, y pasó a dedicarle el tema ‘Eso y Más’, de Joan Sebastian.

“Quiero dedicar esta canción que se llama ‘Eso y Más’. ¿Quién no ha dedicado esta canción? Hoy se la dedico a la persona que más amo y que más me ha enseñado y ayudado a librar las cargas más fuertes que he tenido en mi vida”, expresó ante la multitud.

Y añadió: “Me arrepiento de haberla dedicado antes, pero esta canción va para Cazzu. Yo no soy Romeo, pero quiero a mi Julieta”.

