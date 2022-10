Difunden primeras imágenes de Eugenio Derbez fuera de su casa tras la delicada cirugía

(TELEMUNDO ATLANTA).- Las que serían las primeras imágenes del actor Eugenio Derbez fuera de su casa tras la delicada cirugía a la que sometió a finales de agosto han sido difundidas esta semana.

El canal ‘Estrella TV’ en YouTube reportó que un paparazzi logró captar la “imagen más buscada del momento”: Eugenio Derbez fuera de su cama luego de la caída en la que se destrozó el hombro, lo que lo obligó a someterse a una cirugía de emergencia.

El también comediante y productor de cine mexicano regresaba de una consulta médica cuando un camarógrafo lo grabó mientras se bajaba de su auto, en compañía de su esposa Alessandra Rosaldo, sin necesitar la ayuda de nadie más, lo que pareció demostrar que está evolucionando satisfactoriamente.

Hace unas semanas, el actor de 61 años reapareció ante una cámara, aunque lo hizo desde una cama donde estaba convaleciente. Aunque no se sabía mucho sobre las circunstancias del accidente, él mismo reveló detalles de lo que ocurrió y lo que ha tenido que enfrentar desde entonces.

En un video transmitido en directo y luego publicado en el ‘feed’ de su Instagram en la noche del domingo 18 de septiembre, contó, con voz débil y pausada, que sufrió “el dolor más grande de su vida” mientras utilizaba un juego de realidad virtual junto a su hijo Vadhir.

“Yo creo que esto que me pasó fue para algo y estoy tratando de encontrar para qué. Tiene mucho que ver con que fue un año muy ocupado. Los últimos meses no estuve prácticamente en mi casa, no la pisé más que en dos ocasiones y para cambiar maleta. Y a pesar de que estaba muy feliz por todo lo que me ha pasado desde principios de años con CODA, las ceremonias de premiación a las que fui incluido el Oscar, hice una película, gira de ‘El Valet’ y tres series. Estaba muy feliz, pero me sentía un poco ahogado, me sentía un poco como en la cárcel, de no tener vida ni días libres. Este accidente pasó por eso, era el universo, o quizá fue mi alma pidiendo parar”, relató en ese entonces el artista, quien añadió con su típico sentido del humor: “Pero se le pasó un poco la mano”.

Agregó que cuando logró tomar un tiempo libre, optó por practicar actividades arriesgadas, de hecho, un día antes del accidente estuvo con su hijo Vadhir en un río con cocodrilos, realizó videos en un jet sky y no le pasó nada. Pero justo cuando estaba por regresar a su casa sufrió el accidente, que él mismo calificó de “estúpido”, en un pueblo de Georgia.

“Estaba en un edificio como de 100 pisos, era lo que estaba viendo. Estaba parado en una tabla pequeña, me tropecé con algo y a la hora que doy un paso fuera de lo que mi mente registraba como una tablita en donde estaba parado, siento que me tropiezo, la realidad virtual hace que empiece a caer al vacío”, expuso.

“Lo que yo veía en el juego no coincidía con lo que estaba en mi entorno y no reaccioné a lo que tenía al lado, moví los pies y fui a dar con unos escalones que había ahí. Me caí con todo mi peso. Pega primero mi codo con todo el peso de mi cuerpo y empuja a mi hueso que se salió. No me rompió la piel, pero sí se salió. En su camino rompió todo lo que había ahí. Oí como si hubieran caído unas ramas secas y supe que tenía una fractura múltiple muy seria”, narró.

En su relato, Eugenio Derbez, quien también mostró radiografías de sus lesiones, indicó: “Mi hijo trató de ayudarme, pero mi instinto de supervivencia me hizo decirle que me llevara al hospital, sabía que me iba a desmayar. Me alcancé a subir al coche y perdí el sentido hasta que llegué al hospital. Me trataron de acomodar el brazo, el dolor que sentí no se los puedo describir, empecé a gritar como loco”.

Los médicos le dijeron que tuvo cinco fracturas grandes y casi 10 pequeñas. Al final, le reconstruyeron el brazo y le colocaron 20 tornillos en el hombro, lo que significaba que su recuperación sería lenta, ya que podría tardar hasta un año. Las recientes imágenes demostraron que sigue avanzando en su tratamiento posoperatorio.

